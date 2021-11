1 Ein Impf-Stützpunkt ist das Rexer-Areal in Calw, wo schon früher Impfaktionen des Impfmobils stattgefunden haben. Foto: Fritsch

Angesichts der sich weiter zuspitzenden Corona-Krise, der kritischen Situation in den Intensivstationen der Krankenhäuser und den langen Warteschlangen bei Impfaktionen des kreiseigenen Impfmobils hat der Landkreis nun drei neue und feste Impfstützpunkte aus dem Boden gestampft: in Calw, Nagold und in Bad Wildbad.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Calw - Für Calws Landrat Helmut Riegger ist schon lange klar: Impfen ist der einzige Weg aus der Corona-Pandemie. Deshalb war Calw der erste Landkreis in Baden-Württemberg, der ein eigenes Impfmobil angeschafft und in Betrieb genommen hat. Das war im Juli. Nachahmer fand der Landkreis Calw übrigens im Land nur wenige. 700 Impfungen schafft das Team des Impfmobils täglich. Doch angesichts der sich immer weiter zuspitzenden Lage ist der Andrang auf das Impfmobil immens. "Der Andrang ist derzeit nicht zu stemmen", sagt Helmut Riegger. "Waren früher 60 Menschen bei einer solchen Impfaktion, so sind es heute 250", verdeutlicht Norbert Weiser, Sozialdezernent im Landratsamt, ehemaliger Leiter des Kreisimpfzentrums Wart und heute verantwortlich für das Impfmobil. "Und bei uns gilt das Ziel, bei solchen Aktionen niemanden wegzuschicken."

Häfele baut ehemaliges Autohaus zu Stützpunkt um

Angesichts der explodierenden Corona-Neuinfektionen und der immer noch unterdurchschnittlichen Impfquote im Kreis Calw teilte das Landratsamt dem Land vor gut zwei Wochen mit, dass man die Einrichtung von drei regionalen Impfstützpunkten in Calw, Nagold und Bad Wildbad plant. Das Land genehmigte das Konzept – und das Team im Landratsamt konnte an die Umsetzung gehen. Dazu gehörte, binnen zwei Wochen 30 Menschen für die Zentren zu rekrutieren und ehemalige Mitarbeiter des Kreisimpfzentrums in Wart zu reaktivieren.

Inzwischen läuft der Betrieb des ersten neuen Stützpunkts in Calw bereits. Der findet sich auf dem Rexer-Areal in der Robert-Bosch-Straße, wo schon früher Aktionen des Impfmobils stattgefunden haben. In Nagold soll der Betrieb des Stützpunkts am kommenden Mittwoch starten. Die Einrichtung findet sich im ehemaligen Autohaus Bühler in der Robert-Bosch-Straße auf dem Wolfsberg in der Nähe des Häfele-Versandzentrums. Eben dieses Unternehmen Häfele mit seiner Geschäftsführerin Sibylle Thierer hat nach Informationen aus dem Landratsamt das ihm gehörende ehemalige Autohaus so umbauen lassen, dass es als Impfstützpunkt genutzt werden kann. In Bad Wildbad hat man in der Trinkhalle einen Platz für den Impfstandort gefunden. Dort soll der Betrieb am Samstag, 4. Dezember, starten. Um lange Warteschlangen zu vermeiden, wird ein Buchungssystem eingerichtet. Sobald dieses verfügbar ist, können über die Homepage des Landkreises Calw Impftermine für alle drei Standorte gebucht werden – jeweils in Slots von 30 Minuten.

Impfstoff-Lieferung kommt aus Rostock

Betrieben werden die Stützpunkte – wie schon das Kreisimpfzentrum – vom Landkreis Calw. Kostenträger ist das Land Baden-Württemberg. Es kann sich jeder, der berechtigt ist, impfen lassen. Es sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen sowie die Booster-Impfung nach sechs Monaten möglich. Im Einzelfall oder wenn genug Impfstoff da ist, kann schon nach fünf Monaten aufgefrischt werden. Genutzt wird der Impfstoff, der verfügbar ist und für die jeweilige Altersgruppe zugelassen ist. Aktuell sind dies hauptsächlich Biontech, Moderna und Johnson&Johnson, dies ist jedoch von den Lieferungen von Bund und Land abhängig.

Neben den neuen Impfzentren wird auch das Impfmobil weiter durch den Landkreis touren. Die Engpässe beim Impfstoff, die zu einzelnen Ausfällen der Impfmobiltermine geführt haben, sind nach Angaben des Landratsamtes beseitigt. Am Freitag kam eine aus Rostock kommende Impfstofflieferung in Stuttgart an, wo sie von einem Fahrer des Landratsamts abgeholt wurde. "Damit können wir die Termine am Wochenende bestreiten", so Norbert Weiser. Und ab Montag laufe die Impfstofflieferung dann wieder wie gewöhnlich. Denn die Impfzentren und das Impfmobil des Landkreises würden in Sachen Impfstoff inzwischen wie Einrichtungen des Landes behandelt. Dass in dieser Woche Termine des Mobils abgesagt werden mussten, ärgert auch Landrat Helmut Riegger mächtig. Man sei bei den Impfstofflieferungen aber eben auf Bund und Land angewiesen.

Landrat: "Unternehmen enorme Kraftanstrengungen"

Riegger gibt sich angesichts der neuen Impfstrategie kämpferisch und optimistisch: "Wir unternehmen enorme Kraftanstrengungen, um in der Fläche möglichst gute Impfangebote zu unterbreiten", so Riegger. Mit dem neuen Konzept könne man bis zu 5000 Impfungen in der Woche vornehmen. "Nehmen Sie die Angebote wahr und lassen Sie sich impfen. Das ist der wirksamste Weg aus der Krise", so Riegger eindringlich. Angesichts der Lage in den Krankenhäusern sei es geradezu unverantwortlich, sich nicht impfen zu lassen, ergänzt der Kreischef, der sich inzwischen ausdrücklich für eine Impfpflicht ausspricht.

Der Landkreis bietet übrigens auch Sondertermine für Organisationen wie das Polizeipräsidium Pforzheim und den Kreisverband des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga an. Bei Letzterem sollen 600 Beschäftigte geimpft werden. Auch für Unternehmen plane man solche Aktionen. Man werde beobachten, wie sich der Bedarf für die Stützpunkte entwickle. "Sollte es nötig sein", so Landrat Riegger abschließend, "können wir unser Angebot auch noch ausbauen."

Öffnungszeiten der Impfstützpunkte:

- Calw (Rexer-Areal, Robert-Bosch-Straße 15, 75365 Calw): dienstags und donnerstags von 16 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr

- Nagold (Ehemaliges Autohaus Bühler, Robert-Bosch-Straße 10, 72202 Nagold): mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr. Abweichung nur am Freitag, 3. Dezember, da ausnahmsweise von 16 bis 20 Uhr.

- Bad Wildbad (Trinkhalle, Kernerstraße 62, 75323 Bad Wildbad): samstags von 10 bis 16 Uhr