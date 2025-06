Für die kommende Saison 2025/2026 gründen die Fußball-Damen des FC Schönwald und des FC Triberg eine Spielgemeinschaft. Bereits zum Ende der Saison 2023/2024 mussten die Triberger Damen ihre Mannschaft aufgrund Spielerinnenmangels abmelden. Vier Triberger Spielerinnen spielten daraufhin nun eine Saison beim FC Schönwald.

Sowohl von Schönwälder als auch von Triberger Seite, war man sich schnell einig, dass insbesondere mit Blick auf die Zukunft ein Zusammenschluss beider Mannschaften unumgehbar ist.

Trainiert wird die „SG Schönwald-Triberg“ von Cheftrainer Pascal Fehrenbach, der bereits in der Vergangenheit die Schönwalder Mannschaft leitete und die Mannschaft in der letzten Saison ins Pokal-Finale sowie zur Vizemeisterschaft führte. Die Spiele sowie Trainings werden zukünftig im Verhältnis der Spielerinnenanzahl beider Vereine in Schönwald und Triberg stattfinden.

Mädchenmannschaft gegründet

Schönwalds Sportvorstand Oliver Masny freut sich zudem, dass beim FC Schönwald wieder eine C-Jugend Mädchenmannschaft gegründet wird. Mit der neuen Spielgemeinschaft kann Jugendspielerinnen beider Vereine wieder eine langfristige Perspektive geboten werden. Fußballbegeisterte Mädchen sowie Erwachsene sind bei Interesse eingeladen, unverbindlich ein Training zu besuchen.

Informationen zu den Trainingszeiten und Kontaktmöglichkeit über die sozialen Medien beider Vereine sowie unter www.fctriberg.de oder www.fc-schoenwald.de