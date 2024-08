1 Einen App-Prototyp gibt es bereits. Foto: Jessica Müller

Anna-Julia Bay wohnt in Balingen und studiert angewandte Gesundheitsförderung. Sie zeigt auf, wie mihilfe einer App die Nachsorge besser klappen könnte.









Link kopiert



„Wer in Deutschland ein neues Hüftgelenk braucht, muss nach der Operation meist mehrere Wochen in eine stationäre Reha“, sagt Anna-Julia Bay. „Das muss aber nicht sein“, will die Studentin für angewandte Gesundheitsförderung an der Hochschule Furtwangen im Zuge ihrer Masterarbeit beweisen.