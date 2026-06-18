Neues Hotel eröffnet: Das erwartet die Gäste in der Riverside Western Lodge des Europa-Parks

Der Europa-Park hat eine neue Unterkunft eröffnet. Die Riverside Western Lodge bietet 119 Zimmer, in denen man günstiger übernachten kann als in den Erlebnishotels.
Das angesagteste Kleidungsstück bei der Eröffnungsfeier war der Westernhut. Den hatten nicht nur die Europa-Park-Mitarbeiterinnen auf, die den mehr als 100 Journalisten das Gebäude bei geführten Rundgängen vorstellten, sondern auch die Mitglieder der Familie Mack sowie natürlich die Darsteller, die eine Stunt-Show samt wilder Schießerei und Rauferei vorführten. Sogar die Geistlichen – Andrea Ziegler, Thomas Schneeberger und Ernst Heller – trugen zu ihrer Klerikerkleidung auch Cowboyhüte, als sie die Riverside Western Lodge segneten.