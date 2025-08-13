Neues Gremium in Haiterbach: Arbeitskreis hat die Kernstadt im Blick

Vergangenen Herbst hat sich aus dem Gemeinderat heraus der Arbeitskreis Kernstadt gebildet. Er widmet sich speziell Themen aus dem Kernort Haiterbach, fasst jedoch keine Beschlüsse.

In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war es innerhalb des Haiterbacher Gemeinderats immer mal wieder angeklungen, dass man eigentlich ein Gremium vergleichbar den Ortschaftsräten in Beihingen sowie Ober- und Unterschwandorf bräuchte, um sich speziell den die Kernstadt betreffenden Fragen und Themen zu widmen. Dabei wurde meist gleich angefügt, dass man kein weiteres offizielle Gremium anstrebe, dass selbst Beschlüsse fasse, wie dies die Ortschaftsräte tun.

Inzwischen gibt es ein solches Gremium: den Arbeitskreis Kernstadt, der ohne großes Aufheben installiert wurde. Ein erstes Treffen habe es im Herbst vergangenen Jahres gegeben, erklären die Stadträtinnen Elvira Helber (CDU) und Karin Killinger (UBL) im Gespräch mit der Redaktion. „Das war kurz, nachdem der neue Gemeinderat im Amt war. Das ging relativ schnell“, sagt Helber. Die Initiative sei dabei auch von den Stadträten selbst ausgegangen.

Das Gremium besteht aus allen in der Kernstadt ansässigen Gemeinderatsmitgliedern. Das sind zehn Stück.

Es werden keine Beschlüsse gefasst

„Es ist ein vorberatendes Gremium, das keine Beschlüsse fasst“, verdeutlicht Helber. „Es geht um Ideen und Vorschläge, die speziell Haiterbach betreffen“, ergänzt Killinger. Es sei wichtig, dass Themen vorbesprochen würden. Das, so Killinger, spare auch an anderer Stelle Zeit. So würden Sitzungen des Gemeinderats nicht so in die Länge gezogen. Und auch die Verwaltung werde so etwas entlastet.

Der Arbeitskreis tagt viermal im Jahr im Haiterbacher Rathaus. Die Termine sind fix festgelegt und nicht nach aktuellem Anlass. Die Mitglieder müssten das planen können, sagt Killinger. Schließlich seien das zusätzliche Termine zu den schon bestehenden Gemeinderats- und Ausschusssitzungen.

Beim ersten Treffen des Arbeitskreises habe man zunächst festgelegt, mit welchen Themen man sich in der aktuellen Legislaturperiode befassen wolle, sagt Elvira Helber. Und dann habe man Gruppen gebildet, die sich noch einmal tiefer mit den Themen beschäftigen – also außerhalb der Arbeitskreissitzungen.

Was brauchen Kinder und Jugendliche

Ein Themenfeld seien dabei Kinder und Jugendliche mit der Fragestellung, was diese in Haiterbach bräuchten, was sie umtreibe. Dabei liege der Fokus vor allem auf älteren Kindern und Jugendlichen.

Parkraum und Parksituation in der Kernstadt ist ein weiteres Thema. „In manchen Situationen haben wir zu wenig Parkflächen“, sagt Killinger. Wobei man jetzt erst mal eine komplette Übersicht bekommen habe, wo die Stadt selbst eigene Flächen und Parkplätze ausgewiesen habe.

Wie in anderen Orten hat zudem auch das Parken auf Straßen und Wohngebieten merklich zugenommen – so, dass in manchen Situationen die eigentliche Fahrt durch diese Straßen eingeschränkt wird.

Schließlich ist das Thema Wohnen und Schaffen von Bauplätzen in der Kernstadt ein Thema, das die Stadträte umtreibt.

Wird Friedhof Ansprüchen gerecht

Auch der Friedhof und die Frage, wie dieser künftigen Ansprüchen gerecht werden kann, wird im Arbeitskreis besprochen. „Das ist auch ein Ort der Begegnung“, sagt Killinger.

Beide Vertreter der zwei Gemeinderatsfraktionen zeigten sich im Gespräch zufrieden mit der bisherigen Arbeit im Arbeitskreis Kernstadt. Man habe einen guten Grundstock erarbeitet. Für Killinger ist dabei klar: Es gehe um kleine, langsame Schritte. In fünf Jahren werde man Haiterbach nicht wesentlich verändern.

Auch Bürgermeisterin Kerstin Brenner wertete auf Nachfrage den Arbeitskreis als sinnvolle Einrichtung. So könnten die speziellen Kernstadtthemen vorbesprochen werden. Dies entlaste tatsächlich auch die Verwaltung etwas.