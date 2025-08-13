Neues Gremium in Haiterbach: Arbeitskreis hat die Kernstadt im Blick

Vergangenen Herbst hat sich aus dem Gemeinderat heraus der Arbeitskreis Kernstadt gebildet. Er widmet sich speziell Themen aus dem Kernort Haiterbach, fasst jedoch keine Beschlüsse.
In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten war es innerhalb des Haiterbacher Gemeinderats immer mal wieder angeklungen, dass man eigentlich ein Gremium vergleichbar den Ortschaftsräten in Beihingen sowie Ober- und Unterschwandorf bräuchte, um sich speziell den die Kernstadt betreffenden Fragen und Themen zu widmen. Dabei wurde meist gleich angefügt, dass man kein weiteres offizielle Gremium anstrebe, dass selbst Beschlüsse fasse, wie dies die Ortschaftsräte tun.