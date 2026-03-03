Neues Gewerbegebiet: Warum es mit dem „Fallberg-Nord“ in Wyhlen so schnell nichts wird

Im Süden von Wyhlen soll mittelfristig das Gewerbegebiet „Fallberg-Nord“ entstehen. Auf dem Weg dorthin liegen aber noch ein paar Stolpersteine.
Wo auch immer in Grenzach-Wyhlen jemand einen Spaten in den Boden rammt, muss er immer damit rechnen, entweder eine römische Sandale auf der Schaufel zu haben, ein paar Asses und Sesterzen oder Leistenziegelscherben einer Villa Rustica zu finden oder auf andere andere Relikte aus der Antike zu stoßen. Dies ist mit einer der Gründe dafür, warum zunächst nur der erste Bauabschnitt des geplanten Gewerbegebiets „Fallberg-Nord“ in die frühzeitige Beteiligung gehen wird. Dabei geht es um eine 5,9 Hektar große Fläche, die im Westen von der Straße „Am Wasserkraftwerk“ und im Norden von der im Bau befindlichen Umgehungsstraße eingerahmt wird. Eine kleine Stichstraße mit Wendehammer soll schräg gegenüber vom nordwestlichen Ende der Kraftwerksiedlung ins Gebiet hineinführen.