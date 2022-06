2 Blick auf den Ball, Blick in Richtung Bezirksliga: Der SV Alpirsbach-Rötenbach (gelbe Trikots) spielt in der kommenden Saison im Oberhaus des Bezirks. Quelle: Unbekannt

Nach dem SSV Dettensee und dem SV Dietersweiler meldet sich mit dem SV Alpirsbach-Rötenbach das dritte neue Gesicht in der Bezirksliga an.















SG Altheim/Grünmettstetten – SV Alpirsbach/Rötenbach 1:2 (0:0). Vor einer imposanten Kulisse von 1100 Zuschauern und unter den Augen von Weltklasse-Biathletin Janina Hettich schlugen im Sulzer Albeck-Stadion die Kinzigtäler die SG Altheim/Grünmettstetten insgesamt verdient mit 2:1.

Frühes Anlaufen

Von Beginn an hatten die Kinzigtäler etwas mehr vom Spiel, vor allem liefen die Baumann-Jungs ziemlich früh an, so dass die Steinachtäler zu keinem geordneten Aufbau kamen. Auch hatte der SVA im Verlauf der Anfangsminuten die erste Gelegenheit, doch der junge Cedric Scheier verzog aus aussichtsreicher Position. Bei einem Zweikampf zog sich in der Folgezeit Altheims Dominik Schorpp eine blutende Kopfwunde zu, konnte aber nach einiger Behandlungszeit mit einem Kopfverband weiterspielen.

Überhasteter Abschluss

Die dickste Einschussmöglichkeit hatte dann bis dato Sven Hayers Team. Kevin Dettling setzte sich auf der rechten Seite gekonnt durch, legte die Kugel mit viel Übersicht Jonathan im Rückraum auf, dieser nagelte aber völlig überhastet den Ball mit dem linken Fuß über das leere Tor.

Viele kleine Fouls

Im weiteren Verlauf versuchte man es öfters weiter über die etwas anfällige linke Seite der Alpirsbacher – so auch Louis Singer, der aber keinen Abnehmer fand. Bis zur Pause häuften sich etwas die kleinen Fouls, so dass der eh schon mangelnde Spielfluss noch mehr unterbrochen wurde.

Steinachtäler drehen zunächst auf

Den zweiten Abschnitt begannen die Steinachtäler wesentlich beherzter, und als Kevin Schlotter nach einem schönen Schnittstellenpass das Laufduell gewann, erzielte er überlegt die Führung für die Kombi. Nun schien der Bezirksligist die besseren Karten zu haben, zumal man sich stabilisiert hatte und mit mehr Ordnung im Spiel agierte. Bei Alpirsbach initiierte nun aber Simon Gremmelspacher außer seinen gefährlich weiten Einwürfen zentral immer mehr gefährliche Angriffe, und nach einem schönen Doppelpass nagelte der Routinier das Spielgerät mit mächtig Schnitt an die Latte.

Ignacio Weihrauch bringt Wende

Frank Baumann wechselte nun den lange verletzt pausierende Ignacio Weihrauch ein, was sich alsbald auszahlen sollte. Ganze vier Zeigerumdrehungen im Spiel, da schlug Simon Gremmelspacher einen Freistoß von der linken Außenbahn gefährlich vor das Altheimer Tor, Martin Becht konnte nur zögerlich klären, und Weihrauch staubte aus kurzer Distanz zum sich schon andeutenden Ausgleich ab.

Missratener Rückpass

Mit der zweiten Luft setzten nun die Klosterstädter ihren Gegner weiter unter Druck. Beim Führungstreffer stand aber wieder die SG-Defensive Pate und nach einem missratenen Rückpass war es wieder Ignacio Weihrauch, der das Missgeschick zum 2:1 nutzte.

Patzer bleibt unbestraft

Glück hatte danach der SVA, als sich Alpirsbachs Keeper Felix Schneider einen eigentlich harmlosen Distanzschuss aufs eigene Tornetz legte. Weil aber nun die Steinachtäler logischerweise aufmachen mussten, vergab man Chancen im Minutentakt. Zunächst verhinderte Martin Becht zweimal gegen Ahmad Arab und Dominik Weber die Vorentscheidung, danach trafen der eingewechselte Lorenz Engisch und Ahmad Arab das leere Gehäuse nicht, während Felix Schneider nur noch einen gefährlichen Ball entschärfen musste und auch die fünfminütige Nachspielzeit überstanden war.

Trainerstimmen

Frank Baumann (SV Alpirsbach-Rötenbach): "Ich bin richtig stolz auf mein Team. Die erste Halbzeit war noch nicht so gut mit wenig Chancen, wie aber die Mannschaft nach dem Rückstand reagiert hat, war großartig. Ich dachte mir auch, dass der lange verletzte Ignatio Weihrauch noch etwas bewegen könnte. Wir haben letztendlich verdient gewonnen und sind nun aufgestiegen, woran am Anfang der Saison niemand geglaubt hätte."

Sven Hayer (SG Altheim/Grünmettstetten): "Das Relegationsspiel ist oft ein Spiegelbild der gesamten Saison, so auch heute. Wir waren in der ersten Hälfte zu zaghaft, hatten die Hosen voll – gehen dann im zweiten Abschnitt mit viel mehr Druck in Führung, hatten alles im Griff und fangen uns zwei solche Geschenke. Mit solchen Nachlässigkeiten ist es ganz schwer, ein Spiel zu gewinnen!

Mannschaften

SG Altheim/Grünmettstetten: Martin Becht, Julius Schäfer, Wolfgang Kneißler (65. Moritz Bitzer), Dominik Schorpp, Jonathan Fassnacht, Tim Singer (85. Christian Saier), Louis Singer (87. Florian Bläse), Kevin Dettling, Fabian Seid, Kevin Schlotter (78. Tim Kreidler), Niklas Geckle,

SV Alpirsbach-Rötenbach: Felix Schneider, Michael Esslinger (76. Thomas Kalmbach), Leon Beilharz, Cedric Scheier, Johannes Schmelzle, (63. Ignacio Weihrauch), Fabian Weber, (57. Lorenz Engisch). Ahmad Arab, Simon Weber, Kai Walz, Dominik Weber, Simon Gremmelspacher.

Tore: 1:0 (48.) K. Schlotter, 1:1 (67.), 1:2 (77.) beide I. Weihrauch.

Schiedsrichter: Kevin Schmidt.

Assistenten: Nils Temme, Emanuel Ilicevic.

Zuschauer: 1100.