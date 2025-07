Zuletzt war der 33-jährige Familienvater, der jetzt in Unterkirnach arbeitet, bei der Gemeinde Löffingen tätig.

Seine Premiere als Teilnehmer einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in Unterkirnach feierte Julian Bach.

Er arbeitet seit diesem Monat in der Schwarzwaldgemeinde und übernimmt dort die Leitung des Hauptamts. Als sich der studierte Pädagoge für den Wechsel vom Offizier bei der Bundeswehr in die öffentliche Verwaltung entschied, hat er mehrere Verwaltungslehrgänge absolviert.

Zuletzt war der 33-jährige Familienvater, der eine Tochter im Kleinkindalter hat, bei der Gemeinde Löffingen tätig. Dort leitete er das Personalamt und war zugleich stellvertretender Leiter des Hauptamts. Nach diesem beruflichen Werdegang lag es für ihn nahe, sich auf die Stelle in Unterkirnach als Leiter des Hauptamts zu bewerben.

Musik und Geschichte sind seine Hobbys

Bürgermeister Andreas Braun zeigte sich dankbar und froh darüber, dass die seit Monaten vakante Stelle „mit einem jungen und fähigen Mann, der einen menschlich angenehmen Charakter hat,“ nun wiederbesetzt werden konnte.

In seiner Freizeit widmet sich Julian Bach gerne der Musik. Die Gitarre und der Gesang sind seine Vorlieben. Außerdem ist er sehr an Geschichte interessiert, weshalb man ihn immer mal wieder in einem der Museen der Umgebung treffen kann.