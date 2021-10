Jörg Bayer tritt in Villingen-Schwenningen die Stelle als neuer Direktor an

1 Jörg Bayer steht vor dem Schwarzwald-Baar -Klinikum. Foto: Kupferschmidt

Das Schwarzwald- Baar Klinikum hat einen neuen Direktor im Bereich Unfallchirugie und Orhopädie. Jörg Bayer berichtet, was ihn an seiner Stelle begeistert, was ihm an seinem Beruf und der Region gefällt.















Schwarzwald-Baar-Kreis - "Ich war vier oder fünf Jahre alt, als ich meiner Oma gesagt habe, dass ich Arzt werden möchte", sagt Jörg Bayer, welcher seit September, der neue Direktor der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie ist. Er tritt in die Fußstapfen seines Vorgängers Guido Wanner, welcher von 2016 bis 2021 im Schwarzwald-Baar-Klinikum der Direktor war.

Der 46-Jährige hat sehr schnell seine Begabung gefunden, als er nach seinem Abitur den Zivildienst absolviert hat. "Als Rettungssanitäter habe ich gemerkt, dass mir nicht nur die Arbeit mit Menschen, sondern auch an Menschen liegt." Der gebürtige Moosbacher konnte somit seine erste medizinischen Erfahrungen sammeln und hat schließlich nicht nur seinen Beruf, sondern auch seine Berufung gefunden.­

Vom Assistenz- zum leitenden Arzt

Sein Studium im Bereich Humanmedizin hat Jörg Bayer in Heidelberg und in Indianapolis absolviert. Danach hat es ihn 2005 ins Universitätsklinikum nach Freiburg verschlagen, wo er als Assistenzarzt angefangen hat. Dann ging es Schlag auf Schlag: vom Facharzt, zum Oberarzt bis er schließlich bis zum Wechsel leitender Arzt der Orthopädie und Unfallchirurgie gewesen ist.

Bayer ist laut eigener Aussage besonders an den Schwerverletzten interessiert, was auch seiner Vergangenheit als Rettungssanitäter zu schulden ist. "Wir geben alles dafür, dass ein Patient überlebt. Das fängt in der Akutphase, in der wir ihn behandeln, an, aber auch in der Phase danach tun wir alles, damit er bestmöglich überlebt."

Schnelle Versorgung durch gute Zusammenarbeit

"Mir liegt besonders die individuelle Versorgung der Patienten am Herzen wobei wir sehr auf ›minimal-invasive‹ Eingriffe achten", sagt Bayer. Sein Anliegen ist es, die schnelle Versorgung durch eine gute Zusammenarbeit mit der Intensivstation zu garantieren und sie zu intensivieren.

Der Wechsel zum Schwarzwald-Baar-Klinikum fiel es ihm, durch den guten Ruf des Klinikums, nicht allzu schwer. "Das Klinikum ist hervorragend ausgestattet", so Bayer. Im Moment hat der Direktor 36 Ärzte unter sich und 130 Betten – aufgeteilt auf die beiden Krankenhäuser in Villingen und in Donaueschingen. In Villingen befindet sich die Unfallchirugie und in Doanueschingen die Orthopädie.

Umzug ist bereits in Planung

Zurzeit wohnt Bayer noch mit seiner Familie in Freiburg, da seine zwei Töchter noch zur Schule gehen. Unter der Woche übernachtet er im Schwesternwohnheim des Klinikums. "Das finde ich aber nicht schlimm – schließlich arbeite ich nicht selten bis 23 Uhr", sagt Bayer. Jedoch sei ein Umzug mit der ganzen Familie bereits in Planung. Auf die Frage, was er gerne in seiner Freizeit macht, um abzuschalten, meint er lesen, aber das sei nur in den Ferien oder an freien Wochenenden möglich.

Durch den Wechsel seiner Arbeitsstelle hat er besonders Villingen- Schwenningen von einer anderen Seite kennengelernt. "Villingen hat eine wunderschöne Altstadt, und im Schwenninger Stadtpark habe ich einen herrvoragenden Sonntagnachmittag verbracht. Hier hat jede Stadt einen ganz besondere Charme", sagt der Mediziner.