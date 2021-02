Neues Gesetz trifft auch Freudenstadt Spielhallen-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Als eine "Riesenerleichterung für manche Klienten" bezeichnet Suchtberaterin Maria Flaig-Maier von der Diakonischen Bezirkstelle Freudenstadt die coronabedingte Schließung der Spielhallen in Freudenstadt.

Dadurch würden nämlich Verhältnisse geschaffen, die es gefährdeten und süchtigen Glücksspielern gar nicht erst ermöglichten, ihrer Sucht nachzugehen. Was die Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht betreffe, sei die Schließung der Spielotheken insoweit ganz im Sinne der Verhältnisprävention. Unter dem Begriff Verhältnisprävention versteht man die Unternehmungen des Staates, Verhältnisse zu schaffen, die die Ausübung einer Sucht erschweren.

"Für einen Glücksspieler, der nicht mehr spielen will, ist durch die aktuelle Schließung der Spielhallen die Möglichkeit zum Spielen nicht mehr da. Viele Spieler sind daher erleichtert, dass die Spielotheken jetzt geschlossen sind", erklärt Flaig-Maier.

Zwangspause als Ansporn

Für manchen Glücksspieler könnte die Zwangspause auch als Ansporn angesehen werden, das Spielen in Spielhallen auch nach der Wiederöffnung von Spielotheken zu vermeiden. Umgekehrt sei es aber auch möglich, dass Glücksspielsüchtige mit der Wiederöffnung von Spielhallen wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, wenn ihr Suchtgedächtnis etwa durch Glücksspielwerbung aktiviert werde, die einen individuellen Suchtdruck auslöse.

Die Betroffenen müssten dann im Sinne der Verhaltensprävention – also der Stärkung der Kontrolle über das eigene Suchtverhalten – individuelle Strategien entwickeln, um ihren Suchtdruck zu bewältigen. Dafür biete die Suchtberatungsstelle Einzelgespräche und ein spezielles Gruppenangebot für Menschen mit Spielsuchtproblemen an.

Spielhallenbetreiber Michael Holderer übersieht das Thema Glücksspielsucht zwar nicht, warnt aber vor Pauschalisierungen. Seiner Einschätzung nach ist die überwiegende Mehrheit seiner Gäste nicht spielsüchtig, sondern sieht den Spielhallenbesuch als eine Art Zeitvertreib an: "Es gibt eben Leute, die gerne vor einer Kiste sitzen und spielen – und andere kaufen sich gerne Handtaschen oder geben ihr Geld für den Urlaub aus."

Zusammenarbeit mit Suchtberatungsstellen

Holderer sieht auch nichts moralisch Verwerfliches darin, wenn Menschen etwa nach einem harten Arbeitstag einen Gang in die Spielhalle machten, "um einfach abzuschalten und zur Ruhe zu kommen". In der Spielhalle betreue Holderer einige Gäste auch selbst und weise sie fallweise darauf hin, dass sie kein Geld gewinnen könnten, wenn sie ständig spielten: "Die Kiste kann niemals mehr Geld ausspucken wie oben hineinkommt. Andernfalls würde ich als Betreiber kein Geld verdienen." Das sage er dann auch seinen Gästen. Zudem arbeite man eng mit Suchtberaterstellen zusammen.

Ein besonderer Dorn im Auge war für Holderer schon seit Jahren eine Vorschrift im Landesglücksspielgesetz, die regelte, dass Spielhallen im Südwesten einen Luftlinienabstand von mindestens 500 Metern untereinander einhalten müssen.

In der Freudenstädter Innenstadt gibt es drei Spielhallen, die diesen Mindestabstand untereinander nicht einhalten können. Aus diesem Grund hatten die drei Spielhallen im Jahr 2017 eine Härtefallregelung beantragt, die die Stadt Freudenstadt seinerzeit für alle drei Spielhallen auch genehmigte.

"Die Härtefallregelungen laufen aber Mitte dieses Jahres aus", sagt Holderer. Und es kommt noch schlimmer: Denn der baden-württembergische Landtag hat am Mittwochabend den neuen Glücksspielstaatsvertrag abgesegnet, mit dem nicht nur bislang illegale Glücksspiele im Internet erlaubt, sondern auch Hürden für Spielhallen aufgestellt werden. Für viele von ihnen dürften die zu hoch sein. Holderer: "Somit ist das Geschäftsmodell der Spielhallen zum Sterben verurteilt."

Der neue Staatsvertrag muss von mindestens 13 der 16 Landesparlamente ratifiziert werden, bevor er am 1. Juli in Kraft treten kann. Das Gesetz sieht vor, dass Übergangsregelungen im bisherigen Reglement für viele Betriebe am 30. Juni auslaufen sollen. So soll dann auch der bereits seit Jahren bekannte Mindestabstand von 500 Metern streng eingehalten werden. Für die drei Spielhallen in der Innenstadt würde das bedeuten, dass sie dann dauerhaft schließen müssten.

Die bevorstehende Verlagerung von Glücksspielen aus Spielhallen in das Internet sieht Holderer indes mit großer Sorge. Erstens könnten Online-Glücksspiele nicht ansatzweise die soziale Überwachung gewährleisten, wie es in Spielhallen der Fall sei. Zweitens würden durch deren dauerhafte Schließung Arbeitsplätze verloren gehen.

Und drittens würde sich eine Schließung der drei Spielhallen in der Freudenstädter Innenstadt in negativer Weise auf die Vergnügungssteuereinnahmen der Stadt auswirken. Diese bereits gingen von knapp 554 000 Euro im Jahr 2019 auf gut 449.000 Euro in 2020 zurück.