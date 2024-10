Neues Gesetz: Elektromüll soll künftig einfacher entsorgt werden können

1 Mit dem neuen Gesetz soll erreicht werden, dass Einweg-E-Zigaretten nicht mehr so häufig in der Umwelt oder im Restmüll landen. Foto: Marijan Murat/dpa

Noch immer wissen viele Menschen nicht, wohin mit alten Elektrogeräten. Die Folge: Sie werden häufig falsch entsorgt. Mit einem neuen Gesetz will die Ampel die Rücknahme im Handel erleichtern.









Berlin - Einweg-E-Zigaretten und andere Elektrogeräte sollen künftig nach Gebrauch einfacher im Handel abgegeben werden können. Das geht aus einer Gesetzesänderung hervor, die das Bundeskabinett beschlossen hat. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Einweg-E-Zigaretten künftig an allen Verkaufsstellen zurückgeben können, wo diese verkauft werden - also zum Beispiel auch an Kiosken oder Tankstellen. Die Rückgabe solle dabei nicht an Bedingungen wie etwa den Kauf einer neuen Einweg-E-Zigarette geknüpft werden.