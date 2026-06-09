Neues Gesetz: Das Rauchen soll im Kanderner Freibad nicht ganz verboten werden

Soll es im Kanderner Freibad eine Raucherzone geben – und wo könnte diese eingerichtet werden? Darüber wurde im Verwaltungsausschuss diskutiert.

„Die gesetzlichen Änderungen im Rahmen des Nichtraucherschutzgesetzes erfordern Anpassungen des Rauchverhaltens in unserem Freibad, denn eigentlich ist das Rauchen dort seit dem 1. Juni untersagt“, informierte Bürgermeisterin Simone Penner im Ausschuss. Bisher galt im Kanderner Freibad wie im ganzen Bundesland, dass Rauchverbote oder Einschränkungen des Rauchens schon über die Hausordnung hätten festgelegt werden können. Eine allgemeingültige Regelung, so wie sie nun das Gesetz vorschreibt, gab es nicht.

Zur Diskussion standen zwei Beschlussvorschläge. In einem dieser Vorschläge, der Variante A, wurde die Einrichtung einer Raucherzone im städtischen Freibad seitens des Verwaltungsausschusses befürwortet – damit verbunden wäre eine entsprechende Änderung der Haus- und Badeordnung. Der zweite Vorschlag, Variante B, sah vor, das Rauchen im gesamten Freibadbereich nicht mehr zu gestatten.

Es sind Abständeeinzuhalten

Penner rief eine Luftaufnahme des Kanderner Freibads auf, um anhand dieser Aufnahme einen Anhaltspunkt zu geben, wo eine Raucherzone ausgewiesen werden könnte. Viele Möglichkeiten dafür gibt es nicht. Denn es sind Abstände einzuhalten. So muss eine klar abgegrenzte Raucherzone beispielsweise 30 Meter vom Kinderschwimmbecken oder Spielplätzen entfernt liegen – bisher konnten Eltern quasi am Becken- oder Spielflächenrand rauchen.

Gabriele Weber (SPD) meinte, aus persönlicher Sicht könne sie mit einem Rauchverbot im Freibad leben. „Aber es gibt viele Leute, für die gehört Rauchen zur Freizeit – und wenn die einen im Tag im Freibad verbringen, dann sollte man ihnen die Möglichkeit geben, in einem bestimmten Bereich rauchen und sich dort auch hinsetzen zu können“, gab sie zu bedenken.

Raucher nicht vor den Eingang schicken

Einige Ausschussmitglieder wiesen darauf hin, dass „das Bad jetzt schon einen Tag zu ist“, das bedeute Einnahmeverluste. Wenn man nun noch die Raucher ausgrenze, kämen weniger Besucher, so die Befürchtung. Es sei keine Option, Raucher quasi fürs „Qualmen“ vor den Eingang des Schwimmbads zu schicken. Die Kontrollen, wer „da gerade mit Eintrittsticket rein oder raus geht, kann das Personal besonders an vollen Tagen gar nicht leisten“, sagte Penner.

Der Kiosk am Schwimmbad ist verpachtet. Dort darf in einem Bereich geraucht werden. Eigentlich liegt dieser schon zu nah an der Schachbrettzone, gehört aber zum verpachteten Kiosk. Zum Schwimmbadbereich hin erweitern kann man diese „Raucherecke“ nicht.

Jonas Brombacher (CDU) war wie Weber dafür, dass in einer Raucherzone Sitzmöglichkeiten und Tische aufgestellt werden sollten. „Keiner steht auf, geht zur Raucherzone, raucht dort nur ganz kurz und kommt dann auf die Liegewiese zurück – man will sich ja auch mit anderen Leuten unterhalten“, meinte er.

Personal muss nicht mehr überall Kippen einsammeln

Dieter Härlin (Grüne) konstatierte, dass es für die Bademeister schwierig werde, das Verbot zu kontrollieren und durchzusetzen – zumindest am Anfang werde seitens des Personals auch noch viel Aufklärungsarbeit nötig sein, mutmaßte er. Werner Brugger (CDU) fragte danach, wie groß die Raucherzone eigentlich ausfallen müsse. Positiv an einer festgelegten Raucherzone sei sicher, dass das Personal nicht mehr überall verstreute Kippen einsammeln müsse.

Ausschuss votiert für die Variante A

Mit Blick auf die Luftaufnahme vom Kanderner Freibad gibt es einen Bereich auf der Wiese Richtung Tennisplätze, der für einen Raucherbereich eventuell in Frage käme – wobei wiederum auf Grenzabstände zu den Tennisplätzen geachtet werden muss.

„Wir müssen das Thema insgesamt und auch die Lage eines möglichen Raucherbereichs im Gemeinderat diskutieren“, stellte Penner fest. Einstimmig votierte die Verwaltungsausschussmitglieder dafür, dem Gemeinderat die Variante A zu empfehlen.

Rauchverbot

Seit dem 1. Juni

ist in Baden-Württemberg, um Nichtraucher zu schützen, das Rauchen im Freien verbindlich flächendeckend an vielen Orten verboten. Das gilt für Bahn-, Bus- und Straßenbahnhaltestellen, an öffentlichen Spielplätzen, in Freizeit- und Vergnügungsparks und Freibädern. Allerdings können in Freibädern Raucherzonen eingerichtet werden. Das Rauchverbot gilt für Zigaretten, E-Zigaretten, Vapes und Shishas.

Ein „Erstverstoß“

gegen das neue Gesetz kann übrigens mit 200 Euro Bußgeld geahndet werden. Im Wiederholungsfall steigt das Bußgeld auf 500 Euro.