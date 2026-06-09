Neues Gesetz: Das Rauchen soll im Kanderner Freibad nicht ganz verboten werden

Soll es im Kanderner Freibad eine Raucherzone geben – und wo könnte diese eingerichtet werden? Darüber wurde im Verwaltungsausschuss diskutiert.
„Die gesetzlichen Änderungen im Rahmen des Nichtraucherschutzgesetzes erfordern Anpassungen des Rauchverhaltens in unserem Freibad, denn eigentlich ist das Rauchen dort seit dem 1. Juni untersagt“, informierte Bürgermeisterin Simone Penner im Ausschuss. Bisher galt im Kanderner Freibad wie im ganzen Bundesland, dass Rauchverbote oder Einschränkungen des Rauchens schon über die Hausordnung hätten festgelegt werden können. Eine allgemeingültige Regelung, so wie sie nun das Gesetz vorschreibt, gab es nicht.