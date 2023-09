Im ehemaligen Pförtnerhäuschen der Schramberger Majolikafabrik ist wieder Leben eingezogen: Sonja Mathay hat ihr Hobby zum Nebenberuf gemacht und bietet in den Räumen am Eingang zum Firmenpark ein liebevolles Portfolio aus selbst gemachten Taschen und personalisierten Geschenkartikeln an.

Gäste, Besucher und Spaziergänger werfen schon seit Tagen neugierige Blicke in die großen Fenster von „Kreativ mit Liebe“. Dahinter sitzt Sonja Mathay an der Nähmaschine und fertigt die neuesten Modelle ihrer Taschen.

Talent vererbt bekommen

Mit denen hat vor Jahren nämlich alles angefangen, erzählt die Waldmössingerin. Ihre Großmutter war Schneiderin und offensichtlich hat sie das Talent vererbt bekommen. Hand- und Einkaufstaschen, Turnbeutel, Rucksäcke aus Stoff, Leder, Wolle oder Filz: Das Angebot von Sonja Mathay wuchs schnell und ihr Firmenname gab die Richtung vor - „Kreativ mit Liebe“.

Vereine und Junggesellen

Mittlerweile machen individuell gestaltete Shirts einen weiteren Großteil ihrer Produkte aus. Dafür hat sie sich auch extra eine Stickmaschine angeschafft. „Besonders Vereine oder Junggesellen-Abschieds-Gruppen nutzen den Service“, berichtet Sonja Mathay, die auf den Rückhalt ihrer Familie setzen kann. Diese unterstützte sie auch beim Einrichten der neuen Räume in der Majolika, denn „zuhause sei es einfach zu eng“ geworden. Am Online-Auftritt wird derzeit noch gearbeitet; Vor-Ort-Termine können unter Telefon 0152/31 91 65 61 vereinbart werden.