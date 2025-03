1 Berthold Müller mit Gattin Antje Müller-Groth. Foto: Leinemann

Berthold Müller eröffnet ein Geschäft, in dem er Rasenmäher und andere Schneidmaschinen repariert.









Geboren wurde er im September 1960 in Fluorn, aufgewachsen ist er in der Landwirtschaft – und diese Leidenschaft hat er sich bis heute bewahrt: Berthold Müller eröffnet ein Geschäft. Und zwar in seiner alten Heimat in Fluorn, genauer gesagt im Hafnerweg 2.