1 Möchte mit seinem „Multikonzept“ in den Ladenräumen in der Neckarstraße 56 erfolgreich werden: Sheikh Raja, der die langen Öffnungszeiten zusammen mit seiner Familie stemmt. Foto: Mareike Kratt

Es ist wieder Leben in den Geschäftsräumen in der Neckarstraße 56: Nachdem Aqua Design Black Forest zum März schließen musste, konnte der Leerstand schnell wiederbesetzt werden. Ab sofort lockt ein Second-Hand-Laden an, der gleichzeitig asiatische Lebensmittel anbietet – und die größte Postfiliale in Schwenningen sein wird.









Link kopiert



Es ist ein „Multikonzept“, mit dem der Schwenninger Sheikh Raja zusammen mit seiner Familie in den großzügigen Geschäftsräumen in der Neckarstraße durchstarten und mit seinem Unternehmen, das bereits seit 20 Jahren besteht, endlich „sesshaft“ werden will.