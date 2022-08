2 Wer von draußen hereinspickelt, kann schon sehen, was sich innen tut: Felice di Lucia eröffnet ein weiteres Geschäft in der Balinger Friedrichstraße. Foto: Dick

Leerstände füllen sich in Balingen rasch: In die ehemalige Parümerie Walter in der Balinger Friedrichstraße 29 zieht ein weiteres Geschäft der Di-Lucia-Group ein. Inhaber Felice di Lucia sieht in Balingen "geschäftliches Entwicklungspotenzial" – anders als in Hechingen, wo er ein Geschäft aufgibt.















Link kopiert

Balingen - Praktisch jetzt, nämlich am 31. August, zieht di Lucia nach Balingen um – auch mit Firmensitz und Online-Shop, die dann ihre neuen Büroräume im Ortsteil Engstlatt in der Schweizer Straße 70 bekommen.

In der Friedrichstraße, und das dürfte besonders die Balinger Innenstadt-Bummler interessieren, wird di Lucia ein Schuhgeschäft eröffnen. In diesem wird er aber nicht nur "Damen und Herrschuhe namhafter Marken" verkaufen, wie er sagt, sondern auch "hochwertige Damen-Unterwäsche und Handtaschen".

In Balingen kein Unbekannter

Di Lucia ist in Balingen kein Unbekannter, und sein Erfolg als Einzelhändler in einer Zeit des Online-Shoppings eher ungewöhnlich: Dem ehemaligen Hechinger gehören weitere Geschäfte in der Balinger Innenstad: das Modegeschäft "Wohnzimmer By Di Lucia" (Friedrichstraße 25), ein weiteres Modegeschaft "Voice By Di Lucia" (Friedrichstraße 66) und das Bekleidungsgeschäft Trendhaus (Friedrichstraße 49). Zudem verkauft er die Stockacher Modemarke "Kenny S." in einer gleichnamigen Filiale (Friedrichstraße 58), und ihm gehört das Appartement-Hotel "Qui – Lounge Bar – Deli – Apartments", ebenfalls in der Friedrichstraße, wo er und sein Bruder Enzo unter anderem italienische Delikatessen und Weine in stylischer Atmosphäre auffahren.

Blutjung begann er in Hechingen

In der ehemaligen Parfümiere Walter nun, dem künftigen Ladenlokal, werden es Schuhe und Damen-Wäsche sein, die di Lucias Angebot in der Innenstadt erweitern. Derzeit wird noch umgebaut und gestrichen. Wer von außen hereinspickelt, erkennt schon ein wenig, was dort gerade entsteht.

Doch weshalb geht di Lucia aus Hechingen weg? Aus der Stadt, in der er 2004 sein erstes Geschäft eröffnet hatte, und wo seine Karriere als blutjunger Unternehmer begann? "Ich sehe in Hechingen kein geschäftliches Entwicklungspotenzial mehr", sagt er.

Konsequent den eigenen Weg gehen

Deshalb gehe er konsequent seinen eigenen Weg. "Wer die Modebranche kennt, der weiß, wie schnelllebig sie ist." Da müsse eine Stadt mithalten können. Das tut Balingen offensichtlich: "In Balingen wird viel für den Einzelhandel getan, und deshalb ist dies der richtige Weg für mich", meint di Lucia.

Niemandem wird gekündigt

Eröffnet wird der neue Laden Mitte September. "Wann exakt, kann ich im Moment aber noch nicht sagen." Die Mitarbeiter aus Hechingen kommen mit di Lucia einfach mit, gekündigt wurde niemandem. Im Gegenteil: "Zusätzlich werden noch drei neue Kollegen eingestellt."