Fasnet in Balingen Narren fordern Stadt zum Duell – Schlüssel übergeben

Feuerhexen, Loable, Mühltor-Gerber und Co. haben am Schmotzigen das Balinger Rathaus gestürmt. Am Ende kam es wie es kommen musste: Oberbürgermeister Dirk Abel gab den Rathausschlüssel in die Hand der Narren.