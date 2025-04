Ein weiterer Schritt zum neuen Feuerwehr-Gerätehaus in Pfaffenweiler ist getan. Der Ortschaftsrat stimmte in Anwesenheit einer Abordnung der Feuerwehr dem Planungsbeschluss einstimmig zu.

Drei Mal im vergangenen halben Jahr hatte Matthias Schöne vom Stadtplanungsamt den Bebauungsplan bearbeitet, um ihn zu einem guten Abschluss zu bringen.

Das neue Feuerwehr-Gerätehaus soll auf einem Grundstück Auf der Eck II im Industriegebiet im Oberdorf bei der Einfahrt Pfaffenweiler Mitte gebaut werden.

Während der Offenlage von November bis Januar gab es keine Stellungnahmen oder Einsprüche von Bewohnern, nur Träger öffentlicher Belange gaben Stellungnahmen ab, und auf die wurde eingegangen und der Bebauungsplan entsprechend angepasst, teilte Schöne mit. Nach der Zustimmung durch den Ortschaftsrat liegt die Planung jetzt in den Händen des Hochbauamts.

Projekte im Haushalt

Die Mittel-Anträge für den städtischen Doppelhaushalt 2026/28 von Seiten Pfaffenweilers seien in den vergangenen Jahren fast immer zu gleichen oder ähnlichen Vorhaben gewesen und immer noch, merkte Ortsvorsteher Martin Straßacker an. Dazu gehören in diesem Jahr Sanierung Kindertagesstätte, Lüftungsanlage Turn- und Festhalle, Brandschutz, Schule (zweiter Fluchtweg), ferner Straßensanierungen: forstwirtschaftliche Wege „Oberer Kapfweg“ und im Gewann Kirchberg (Verbindungsweg von der Waldrose in Richtung Herzogenweiler), Fahrbahnbelag Neuer Weg, Brestenberg und Kohlbrunnenstraße, der Fuß- und Radweg in Richtung Sportplatz entlang der Straße.

Neu im Katalog sind die Wasseranschlüsse auf dem Friedhof und beim Ehrenmal unterhalb des Friedhofs. Der Gemeindearbeiter müsse bäuchlings in einem engen und gefluteten tiefen Schacht hantieren, um an die Anschlüsse zu kommen, hat Ortsvorsteher Straßacker sich schon vor Ort anschauen müssen.

Altglas-Container

Ein neuer Standort für den Altglas-Container im Unterdorf vor dem Wohngebäude Hirt konnte noch nicht gefunden werden. Dort wird seit Jahren zu jeder Tages- und Nachtzeit und an allen Tagen sehr gut hörbar eingeworfen. Ins Gespräch gebracht wurde zunächst der untere Parkplatz beim Tennisplatz.

Es stellte sich aber heraus, dass auch der Standort beim neuen Feuerwehrhaus zur Disposition steht. Doch man möchte zunächst mal geklärt sehen, um welche Anzahl von Containern es für Pfaffenweiler geht oder ob drei Standorte vorgeschrieben sind. Es sei ja nicht mehr so, dass die Altglas-Container fußläufig beliefert werden, sondern mit dem Auto angefahren werden, wurde von Ortschaftsräten festgestellt. Vielleicht könnten zwei Standorte zusammengefasst werden. Ortsvorsteher Martin Straßacker will sich nach den rechtlichen Bedingungen erkundigen, die Entscheidung wurde vertagt.

Knöllchen verteilt

Der Ortsvorsteher verwahrte sich gegen die Vorwürfe, hinter den Kontrollen zum Parken auf den Gehwegen im Weidmannsweg und im Pflugweg zu stecken, die zu Geldbußen geführt haben. Es sei eine Routinekontrolle gewesen. Den betreffenden Mitarbeiter vom Ordnungsdienst bekam er zufällig an die Strippe. Nach dessen Aussage seien die Fahrzeuge so geparkt gewesen, dass kein Fußgänger und damit auch keine Kinder auf dem Gehweg an den Fahrzeugen vorbeigekommen wären und hätten auf die Straße ausweichen müssen. Auch wenn dies auf Nebenstraßen geschehe, dafür habe er als Familienvater kein Verständnis.

Die nächste Bürgersprechstunde mit OB Jürgen Roth findet am 23. Juni, 18 Uhr, statt, teilte Straßacker mit. Die Ausschreibung für die Fenstersanierung im Rathaus ist abgeschlossen, informierte er weiter. Den Zuschlag bekam eine Firma aus dem Raum Donaueschingen für rund 31 000 Euro.