Neues Gelände im Norden der Stadt: Das Fraunhofer Institut stärkt den Standort Freiburg

Das Fraunhofer Institut für Kurzzeitdynamik (Ernst Mach Institut, EMI) hat mit Mitteln des Verteidigungsministeriums ein 28 000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Cerdia-Gelände im Norden Freiburgs erworben. Dort soll die militärische und zivile Sicherheitsforschung ausgebaut werden. Das KTC (Kurzzeitdynamische-Technologien-Center) soll die Fortführung der Arbeit des Instituts am Standort Freiburg langfristig sichern.