Hier gibt es etwas Neues: Mit einer Sanierung des ESV-Kegelheims kommt auch ein neuer Restaurant-Pächter einher. Neben dem Kegeln sollen die Gäste so auch kulinarisch verwöhnt werden.

Wer mit aufmerksamen Augen auf das Gebäude des ESV-Kegelheims blickt, wird so gleich einen Unterschied zu vorher erkennen: „Einfach Gutes für Leib und Seele“ steht dort auf einem Schild geschrieben und weiter: „ESV-Kegelheim by Tasso, Bistro, Kegeln, Restaurant“.

Die vereinseigene Kegelanlage des ESVs unter Leitung von Torsten Böhm hat in den vergangenen Wochen eine Generalüberholung bekommen. Die Bahnen wurden neu verlegt, Lichteffekte wie Lasershows wurden eingebaut, und die Wände der Kegelanlage bekamen einen neuen Anstrich.

Die Kegelbahnen sind dabei bereits voll einsatzfähig, Böhm freut sich schon über eine gute Auslastung. Trotzdem sei noch Luft nach oben, wie er betont. Insbesondere für Gruppen, die regelmäßig zum Kegeln kommen, sei noch Platz.

Das Restaurant ist für Gäste offen abseits des Kegelbahn-Betriebs

Mit dem neuen Aussehen der Kegelbahn ist aber noch nicht alles getan – auch hat der ESV einen neuen Pächter im Gepäck und damit ein neues Gastronomie-Angebot, das auch abseits der Kegelbahn für hungrige Gäste offen hat, wie Torsten Böhm und sein neuer Geschäftspartner versichern. Das Restaurant soll so losgelöst vom Kegelbahnbereich betrachtet werden.

Torsten Böhm (links) und sein neuer Pächter Tasso Daoultzis vor der neuen Kegelbahn. Foto: Schölzel

Da der Pachtvertrag mit dem vorherigen Pächter Holger Zurek aufgelöst wurde, ist jetzt Platz für Tasso Daoultzis. Über gemeinsame Freunde sei er an Böhm herangetreten, um der neue Pächter im Kegelheim zu werden. Davor habe er als gelernter Restaurantfachmann über fünf Jahre Erfahrung in der Gastro-Branche im Service-Bereich gesammelt. „Jetzt will ich mir etwas eigenes aufbauen“, erzählt Daoultzis, der ein Team bestehend aus ihm, einem Koch und zwei Servicekräften hinter sich stehen hat.

Ab 1. September gibt es griechische Küche

Das Restaurant hat bereits geöffnet – momentan mit einer noch etwas abgespeckten Karte, weil die Küche noch nicht gänzlich fertig renoviert sei. Ab 1. September soll dann die À-la-Carte-Bewirtung starten, inklusive Mittagstischangebot von 12 bis 14 Uhr. Das Angebot soll dabei für einen Mittagstisch passend preiswert sein. Auch ein Buffet-Service soll möglich sein, insbesondere für größere Gesellschaften. Laut Böhm ist das Lokal ideal für Trauerfeiern, Geburtstage mit und ohne Kegelbahn, Firmen- oder Weihnachtsfeiern.

Daoultzis freut sich bereits auf seine Gäste. Diese möchte er unter anderem mit hausgemachtem Moussaka und Pastitsio oder auch gefüllten Paprikaschoten verwöhnen. Griechische Spezialitäten eben, schmunzelt er.