Neues Führungsteam gewählt: Schwarzwaldverein Altensteig entgeht nur knapp der Auflösung

Altensteiger Forst Rotwild verursacht enorme Schäden

Die Stadt Altensteig darf im Jahr 2025 mit einem Gewinn in Höhe von 280 000 Euro rechnen. Aus dem vergangenen Jahr stellte Inge Hormel von der Unteren Forstbehörde am Landratsamt Calw dem Gemeinderat sogar Erlöse in Höhe von fast 410 000 Euro in Aussicht.