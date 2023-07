„Vier sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“ – unter diesem Motto veranstaltet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen erstmals den „Schwanauer Kultursommer“. In allen Ortsteilen wird etwas geboten sein.

Der Wunsch nach mehr Kulur in Schwanau bestehe schon lange. Dieser sei nun angegangen worden, sodass in diesem Jahr „den Bürgern aus Schwanau, aber auch den Menschen unserer Region die Sommerferien in der Heimat versüßt werden können“, heißt es in einer Mitteilung der Schwanauer Verwaltung. Entstanden ist der „Schwanauer Kultursommer“ unter dem Motto „Vier sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“. Bürgermeister Marco Gutmann ist erfreut, dass es gemeinsam mit den Vereinen gelungen ist, vier abwechslungsreiche Kulturabende für alle Generationen in jedem Ortsteil auf die Beine zu stellen.

Konzertabend in Wittenweier: Der Startschuss zum erstmaligen „Schwanauer Kultursommer“ wird am Freitag, 4. August, ab 18.30 Uhr in Zusammenarbeit mit dem SV Wittenweier erfolgen. Auf dem Gelände des Sportplatzes erwartet die Besucher ab 20 Uhr die Band „Rhinwaldsounds“ aus Kappel, die mit ihren unnachahmlichen Songs eine tiefe Verbundenheit zu unserer Region zum Ausdruck bringen, so die Ankündigung. Passend zu den Liedtexten der „Rhinwaldsounds“ erwartet die Besucher auch kulinarische, heimische Spezialitäten, wie Wurstsalat und Bibeleskäs. Aber auch klassische Grillwürste, Pommes oder Aperol Spritz und Sommerschorle werden angeboten.

„Wein und Genuss“ in Ottenheim: Der zweite Kulturabend in den Sommerferien der neuen Veranstaltungsreihe wird am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr im Außenbereich des Bürgersaales als „Wein Genuss“ in Ottenheim stattfinden. Die regionalen Erzeuger, das Weingut Erb aus Friesenheim und die Brennerei Südstraße aus Schwanau, bieten ihre zahlreichen Produkte zur Verkostung bei passendem Ambiente und sommerlicher Lounge-Musik von „DJ dns“ an, so die Verwaltung. Hungrig müssten die Genussliebhaber auch nicht bleiben. Die „Concordia“ Ottenheim wird neben einem Antipasti-Teller auch Winzer- und Lachsbrötchen, sowie eine Bowle und antialkoholische Getränke anbieten.

Mundart-Programm in Nonnenweier: Eine große Bedeutung der Region hat auch der heimische Dialekt. Zu einem „Mundart-Abend“ lädt die Gemeinde Schwanau in Zusammenarbeit mit dem Historischen Verein Schwanau in das „Heimethüs“ nach Nonnenweier am Freitag, 18. August, ab 18 Uhr ein. In einem kurzweiligen und interessanten Mundart-Programm unterhält das Duo „Ulrike Derndinger und Heinz Siebold“ die Gäste, heißt es. Mit einem Vesperteller, Apfelwein und vielen weiteren Getränken können die Besucher des Mundart-Abend gemütliche Stunden im „Heimethüs“ erleben.

Open-Air-Kino in Allmannsweier: Mit einer Pause von einer Woche bildet das Open-Air Kino auf dem Schulhof in Allmannsweier am Freitag, 1. September, den Abschluss des ersten „Schwanauer Kultursommers“. Los geht es um 18.30 Uhr. An diesem Abend macht zum ersten Mal das Kinomobil Baden-Württemberg Halt in der Gemeinde Schwanau. Nach Sonnenuntergang, gegen 20.30 Uhr, können die Besucher unter freiem Himmel die Kinokomödie „Ticket ins Paradies“ mit den bekannten Schauspielern Julia Roberts und George Clooney bei Popcorn genießen. Zudem bieten die „Bäschili Hexen Allmeschwier“ bereits ab 18.30 Uhr unter anderem Grillwürste an. Der Eintritt zum Open-Air Kino beträgt sechs Euro.

Dank und weitere Infos

„Wir freuen uns bereits heute auf viele Besucher und hoffen, dass wir zusammen stimmungsvolle Sommerabende in unserer Gemeinde erleben dürfen“, so Bürgermeister Marco Gutmann. Für die nicht selbstverständliche Bereitschaft der Vereine und den ehrenamtlichen Einsatz der Helfern bedankt sich der Schwanauer Rathauschef bereits im Voraus: „Ohne Sie würde es die Erstauflage des Schwanauer Kultursommers nicht geben.“ Nähere Informationen zu den jeweiligen Kulturabenden werden rechtzeitig veröffentlicht, erklärt die Verwaltung abschließend.