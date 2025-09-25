Neues Format in Hüfingen: Stadtteil-Gespräch lockt viele Bürger

Rund 60 Mundelfinger nutzten die Veranstaltung zum lockeren Austausch. Und es gab so einiges, was sie Bürgermeister Patrick Haas und Co. mitzuteilen hatten.

Eine überwältigende Resonanz hatte das erste Stadtteil-Gespräch inklusive Ortsrundgang in Mundelfingen trotz nasskalter Witterung. Die Intention, die Verwaltung, Gemeinde- und Ortschaftsräte abseits großer Projekte in lockerem Austausch mit der Bevölkerung für Themen zu sensibilisieren, die den Bürgern in Mundelfingen unter den Nägeln brennen, erfüllte sich.

Bürgermeister Patrick Haas war erfreut, dass die Ziele, die sich Verwaltung und Gemeinderat mit dem neuen Format gesetzt hätten, voll aufgegangen seien.

Begonnen hatte das Stadtteil-Gespräch mit einem Ortsrundgang unter Leitung der Mundelfinger Gemeinde- und Ortschaftsrätin Kathrin Schwarz. Dort informierten sich die rund 60 Anwesenden im Feriendorf Wutachschlucht von Hannelore und Jochem Schaaf über ein touristisches Erfolgskonzept, das in den vergangenen Jahrzehnten am Rande des Schwarzwalds schon viele Menschen begeisterte.

Der in den vergangenen Jahren mit Wartehäuschen und Spielgeräten neu gestaltete Schulhof war die nächste Station. Die Mundelfingerin Christine Harms-Höfler nutzte die Gelegenheit, um auf das Schnakenproblem hinzuweisen, welches in diesem Sommer den Alltag im Ortskern nahezu unerträglich gemacht habe. Das Problem ist nicht neu, doch war es in den Jahren zuvor kein Thema mehr gewesen.

Schnaken sind ein Problem

Ortsvorsteher Michael Jerg appellierte deshalb an die Gemeinderäte, entsprechende finanzielle Mittel im Haushalt für einen Fachberater einzustellen, der sich des Themas annehmen könnte. „Die bisherigen Beratungen vor ein paar Jahren wurden jeweils durch rund 3000 Euro an Eigenmitteln finanziert“, bat Jerg, das offensichtlich auch in Hausen vor Wald aufgetauchte Problem im Gemeinderat zu diskutieren.

Sanierung der Kirchenmauer

Kein städtisches Thema, aber dennoch von Interesse war der aufgrund einer einsturzgefährdeten Kirchenmauer seit Jahren gesperrte Fußweg auf der Nordseite der Peter-Thumb Kirche. Pfarrgemeinderats-Co-Vorsitzender und Gemeinderat Harald Weh appellierte an den Ortschaftsrat bezüglich Kirchensanierung wachsam zu sein: „Wir haben beschlossen, dass das Geld aus dem Verkauf des Pfarrhauses – Interessenten sind vorhanden – für die Sanierung eingesetzt wird. Hierzu zählt auch die Sanierung der Kirchenmauer.“

Marode Feldwege

In der von Gemeinderat Markus Leichenauer geleiteten Diskussion im Foyer der Aubachhalle nutzte Ferdinand Bäurer die Chance, auf den seit Jahren schlechten Zustand der Mundelfinger Feldwege hinzuweisen: „Wir haben mit 98 Kilometern an Feldwegen auf der Gemarkung Hüfingen eine Strecke wie keine andere Gemeinde im Kreis zu unterhalten und zu sanieren.“

Jahresbudget für Wege

Bauamtsleiter Thilo Mayer verwies auf das im Gemeinderat beschlossene Jahresbudget von 200 000 Euro. „Die Feldwegekommission einigte sich bereits vor Jahren, risikobasiert und abwechselnd in allen Ortsteilen Feldwegsanierungen zu beschließen“, erläutert er, weshalb in Mundelfingen die kostenintensiven Sanierungen nicht spontan erfolgen könnten. Bürgermeister Haas verwies zudem auf den aus konjunkturellen Gründen schleppenden Grundstücksverkauf, der aktuell die städtischen Einnahmen schmälert. „Hüfingen geht es noch verhältnismäßig gut.“ Haas erinnerte jedoch daran, dass es immer wichtiger werde, die Wünsche auf der Haushaltsliste im Gemeinderat abzuwägen und zu priorisieren, um nicht in einen Abwärtssog zu geraten.

Fritz Bader empfahl, die innerörtliche Geschwindigkeit der Autofahrer auf der L 171 von Ewattingen nach Mundelfingen verstärkt zu kontrollieren. Er verwies als Anwohner der Wutachstraße auf das Verhalten vieler Autofahrer, die am Ortseingang die Temporeduzierung nicht beeindrucke.

Anwesend war zudem der neue Inklusionsbeauftragte Lars Hauser, der für sein Interesse an möglichen Optimierungsmaßnahmen im Bereich behindertengerechte Gestaltung viel Beifall erhielt.

Veranstaltungsreihe

Der Auftakt

Das Stadtteil-Gespräch in Mundelfingen inklusive Ortsrundgang war der erfolgreiche Auftakt einer Veranstaltungsreihe. Sie soll dazu beitragen, auf ungezwungene Weise den Kontakt zwischen Verwaltung, Gemeinderäten, Ortschaftsräten und der Bevölkerung zu intensivieren und die Bürger dazu animieren, sich mit eigenen Ideen zu beteiligen. Die Stadtteil-Gespräche finde abwechselnd in den Ortsteilen statt und sind aktuell im jährlichen Turnus geplant.