Neues Format in Hüfingen: Stadtteil-Gespräch lockt viele Bürger

Rund 60 Mundelfinger nutzten die Veranstaltung zum lockeren Austausch. Und es gab so einiges, was sie Bürgermeister Patrick Haas und Co. mitzuteilen hatten.
Eine überwältigende Resonanz hatte das erste Stadtteil-Gespräch inklusive Ortsrundgang in Mundelfingen trotz nasskalter Witterung. Die Intention, die Verwaltung, Gemeinde- und Ortschaftsräte abseits großer Projekte in lockerem Austausch mit der Bevölkerung für Themen zu sensibilisieren, die den Bürgern in Mundelfingen unter den Nägeln brennen, erfüllte sich.