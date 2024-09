Neues Format der Werbegemeinschaft: Die Lahrer Marktstraße wird zum Laufsteg

1 Beim „Lahrer Herbst“ gab’s im Vorjahr Modenschauen auf einer Bühne am Alten Rathaus zu sehen. Das neue herbstliche Veranstaltungsformat der Werbegemeinschaf hat nun ebenfalls Modenschauen zu bieten – aber auf mehreren Innenstadtschauplätzen. Foto: red

Zur Premiere von „Laufsteg 24 – Mode & Genuss“ lädt die Lahrer Werbegemeinschaft am Samstag, 21. September, ein. Es ist das Nachfolgeformat des „Lahrer Herbstes“ – aber mit mehr Modenschauen auf insgesamt vier Schauplätzen in der Innenstadt.









Beim „Lahrer Herbst“, der am 23. September 2023 zum letzten Mal veranstaltet wurde, hatte es alle zwei Stunden eine Modenschau auf einer Bühne am Alten Rathaus gegeben – insgesamt waren es fünf. Das nimmt sich sehr bescheiden aus im Vergleich zu dem, was die Werbegemeinschaft am Samstag in einer Woche vorhat.