Neues Format der Musikkapelle: „Wallburg rockt“ legt einen holprigen, aber gelungenen Start hin

Die Wallburger Musikkapelle feierte den Start ihres neuen Formats. Ein Wermutstropfen: Drei Band fielen aus. Die anderen Musiker machten das jedoch wett.
Es ging an beiden Abenden um Rock mit wenig Pop. Zudem war vieles im Bigband-Stil oder legendärem Disco-Sound vergangener Jahrzehnte aufgelegt. Bis auf eher vereinzelte Jugendliche wurden an beiden Tagen jeweils rund 120 Besucher quer durch alle Altersklassen von der Ankündigung angelockt. Sie wurden von zwei Mal vier Bühnen-Bands unterhalten – dies zwar teils blasmusikalisch, jedoch völlig unverstaubt. Auch manche Senioren hatten sich eingefunden. Sie gehören einer Generation an, die musikalisch nicht nur mit Roy Black, Freddy Quinn oder Heino aufgewachsen war, sondern auch etwa mit den Beatles, den Rolling Stones, Pink Floyd oder Jimi Hendrix und Janis Joplin.