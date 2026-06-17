Neues Fitnessstudio macht auf: Die Trendsportart „Hyrox“ gibt es bald auch in Hausach

In einer ehemaligen Hausacher Industriehalle sollen Fitness, Krafttraining und der Wettkampfsport „Hyrox“ auf 800 Quadratmetern vereint werden.

Fitness und „Hyrox“ im Industriegebiet: Das soll es bald in Hausach geben. Alexander und Bettina Hoferer, die Besitzer des Haslacher Fitnessturms, haben eine ehemalige Halle der Firma Ditter gekauft und wollen dort nicht nur ein Fitnessstudio, sondern auch „Hyrox“, eine neue, immer beliebter werdende Sportart, anbieten. Bei einem Pressegespräch am gestrigen Mittwoch erklärten die Beiden, was es damit auf sich hat und was sie an dem neuen Standort planen.

Schon seit zwei bis drei Jahren hätten sie überlegt, auch am Standort Hausach ein Angebot zu schaffen, erklären die beiden. Das wusste auch Hausachs Bürgermeister Wolfgang Hermann. Als dieser erfuhr, dass Ditter eine seit anderthalb Jahren leerstehende Halle im Industriegebiet Hinterer Bahnhof veräußern wollte, wandte er sich an die Hoferers.

„Wir haben hier schon ein Fitnessstudio für Frauen und mit Elithera ein gesundheitsorientiertes Fitnessangebot. ,Hyrox‘ und ein Studio für alle passen hier gut rein“, sagte der Bürgermeister beim Pressegespräch. Laut Alexander und Bettina Hoferer ist „Hyrox“ ein Fitness-Wettkampf, der im Gegensatz zu Crossfit nicht so elitär und für jedermann zugänglich ist. Die Sportart kombiniert Laufen mit funktionellem Krafttraining. „Man läuft einen Kilometer und macht dann eine Kraftübung, zum Beispiel einen Schlitten zu schieben oder zu rudern“, führt Bettina Hoferer aus.

Weltweiter Trend

„Hyrox“ sei weltweit die am stärksten wachsende Fitnesssparte, weiß Alexander Hoferer. Auch für Kinder und Jugendliche gibt es Wettbewerbe. Angesichts der Tatsache, dass der Haslacher Fitnessturm sich auf Gesundheit fokussiert und seit zwei Jahren auch Physiotherapie anbietet, soll das Angebot in Hausach eher für Leistungs- und Wettkampforientierte interessant sein, beschreibt Alexander Hoferer.

Trainiert wird meistens in riesigen Hallen

Meistens wird in riesigen Hallen trainiert, und auch die Wettkämpfe finden in solchen Gebäuden statt. Die ehemalige Ditter-Halle, für die sie just am gestrigen Mittwoch den Kaufvertrag unterschrieben hatten, passe da mit einer Deckenhöhe von mehr als fünf Metern perfekt, so die Hoferers.

Die Umbauarbeiten sollen so bald wie möglich beginnen, sodass bereits im Oktober oder November eröffnet werden kann. Bis dahin soll die passende Haustechnik installiert werden; zudem soll es eine Fußbodenheizung sowie eine Kühlung geben. Auch das Design soll angepasst werden. Geplant ist laut Bettina Hoferer ein „Factory Style“, also eine Gestaltung mit Industriecharme. Dazu wird unter anderem die Decke schwarz gestrichen.

Umkleiden und Duschen werden sich im Keller der Halle befinden. Der Boden wird mit Gummi belegt. Insgesamt sollen den Sportbegeisterten 800 Quadratmeter zum Trainieren zur Verfügung stehen. Parkplätze werden an der Stirnseite der Halle sowie direkt an der Straße zu finden sein. Fahrräder können in Eingangsnähe abgestellt werden. Laut den Hoferers sind Öffnungszeiten von 6 bis 24 Uhr angedacht. Trainer können gebucht werden. Wer das neue Fitnessangebot nutzen will, muss – wie in Haslach auch – eine Mitgliedschaft abschließen.

„Hyrox“ in Kombination mit einem Fitnessstudio wird in dieser Form im gesamten Ortenaukreis das erste seiner Art sein, berichtet Alexander Hoferer. Hermann befand, dass dadurch die Attraktivität der Stadt weiter gesteigert werde. „So etwas fehlt schon lange hier“, meinte er. Er denke außerdem an Kooperationen, zum Beispiel mit Schulen und Vereinen.

Der Sport

„Hyrox“ ist ein globaler Fitness-Wettkampf, der für jedermann zugänglich ist und Laufen mit funktionellem Krafttraining kombiniert. Das Format ist weltweit standardisiert: Der Parcours besteht aus insgesamt acht Kilometern Laufen, unterbrochen von acht verschiedenen Kraftstationen, die nacheinander absolviert werden.Diese sind: SkiErg (Skilanglauf-Simulation), Sled Push (Schlitten schieben)Sled Pull (Schlitten ziehen), Burpee Broad Jumps (Weitsprung mit Burpee), Rowing (Rudern), Farmers Carry (Tragen von zwei schweren Gewichten), Sandbag Lunges (Ausfallschritte mit einem Sandsack), Wall Balls (Medizinball-Würfe an eine Wand).