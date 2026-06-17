Neues Fitnessstudio macht auf: Die Trendsportart „Hyrox“ gibt es bald auch in Hausach

In einer ehemaligen Hausacher Industriehalle sollen Fitness, Krafttraining und der Wettkampfsport „Hyrox“ auf 800 Quadratmetern vereint werden.
Fitness und „Hyrox“ im Industriegebiet: Das soll es bald in Hausach geben. Alexander und Bettina Hoferer, die Besitzer des Haslacher Fitnessturms, haben eine ehemalige Halle der Firma Ditter gekauft und wollen dort nicht nur ein Fitnessstudio, sondern auch „Hyrox“, eine neue, immer beliebter werdende Sportart, anbieten. Bei einem Pressegespräch am gestrigen Mittwoch erklärten die Beiden, was es damit auf sich hat und was sie an dem neuen Standort planen.