5 Im Erdgeschoss befindet sich unter anderem ein multifunktionaler Raum, der für Besprechungen, interne Schulungen oder Seminare genutzt werden kann. Foto: Gezener

Etwa drei Millionen Euro hat die Ingenieurgesellschaft Reck+Gass in die Hand genommen, um den Umzug vom alten Firmengebäude in Bildechingen in das neue Firmengebäude auf dem Horber Kasernenareal zu realisieren.















Horb - "Wir mussten aus Platzgründen umziehen. In Bildechingen hatten wir keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gehabt", erklärt Hans-Peter Schmid, der das Umzugsprojekt leitete und einer der drei Geschäftsführer von Reck+Gass ist. Anstatt mit einem Neubau neue Flächen zu versiegeln, haben man sich dazu entschlossen, "ein Bestandsgebäude zu sanieren und somit den Umzug möglichst ressourcenschonend zu gestalten". Drei Etagen mit rund 1800 Quadratmeter Bürofläche stehen den Mitarbeitern von Reck+Gass künftig zur Verfügung.

Das Gebäude wurde kernsaniert

Die energetische Sanierung des Gebäudes – das ursprünglich von den Franzosen in der Wirtschaftswunderzeit in den 1950er-Jahren erstellt worden war – sei für Reck+Gass "von zentraler Bedeutung" gewesen. Auf dem großen Firmenparkplatz stehen den Mitarbeitern außerdem acht Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zur Verfügung.

Hochwertiger Rohbau macht Umzug einfacher

Die Geschäftsführer von Reck+Gass waren und sind froh darüber, dass das Gebäude seit jeher über eine gute Substanz verfügt. "So war es beispielsweise glücklicherweise nicht nötig, ein Wärmedämmverbundsystem zu installieren", erklärt Michael Reck. "Der Rohbau des Gebäudes und das Mauerwerk waren schon hochwertig, wir mussten im Grunde genommen nur in den Ausbau investieren", ergänzt Schmid.

Im Jahr 2018 habe Reck+Gass erstmals Gespräche mit Axel Blochwitz, dem damaligen Wirtschaftsförderer der Stadt Horb, geführt. "Im Jahr 2019 haben sich die Gespräche mit der Stadt Horb dann vertieft und im Mai 2020 auch schon der Kaufvertrag unterzeichnet. Im Herbst 2020 haben die Umbauarbeiten begonnen und im Dezember vergangenen Jahres sind wir fertig geworden", resümiert Schmid die doch schnelle Umsetzung des Umzugsprojekts.

900 Quadratmeter Büroflächen werden vermietet

Im südlichen Teil des Gebäudes wird eine Fläche von rund 900 Quadratmetern, die Reck+Gass selbst nicht benötigt, saniert und als Büros vermietet. Geplant sei, dass dort eine Rechtsanwaltskanzlei, ein Architektenbüro und eine Verwaltungseinheit einziehen, wie Hans-Peter Schmid auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. "Wir haben zuerst nach Mietern gesucht, um die Räumlichkeiten entsprechend der individuellen Bedürfnisse der Mieter umzubauen", erläutert Schmid. Die Büroflächen haben sich laut Schmid "relativ schnell vermarkten lassen". Wenn alles nach Plan läuft, sollen die künftigen Mieter "in circa einem Jahr einziehen", sagt Schmid.

Stadt hat vielen Interessenten abgewunken

Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger: "Das Platzproblem von Reck+Gass in Bildechingen war sehr offensichtlich. Es war daher völlig klar, dass ein neuer Standort her musste." Die Ingenieurgesellschaft Reck+Gass hat deshalb das Gebäude "Am Garnisonsplatz 21" der ehemaligen Horber Kaserne ins Blickfeld genommen, "weil es vor allem von der Fläche her zugesagt hat", wie Michael Reck sagt.

Es habe schon zuvor auch andere Interessenten für das Gebäude gegeben, wie Rosenberger verrät. Die Stadt habe aber jedes Mal abgewunken, da die Interessenten vor Reck+Gass das Gebäude "nur ein bisschen aufhübschen und untervermieten" wollten – was Rosenberger alles andere als rosig gefunden hätte. "Wir als Stadt wollten das Gebäude so lange behalten, bis irgendwann der Richtige kommt. Und bei Reck+Gass war das schließlich der Fall. Es war auch superleicht, den Gemeinderat hiervon zu überzeugen", sagt Rosenberger und fügt hinzu: "Die Kaserne ist goldwert. Reck+Gass hat hier jetzt ganz immens investiert. Das freut uns sehr. Wir wollen, dass sich auf dem Kasernenareal langsam und ganz behutsam etwas für die Zukunft entwickelt."

Nachwuchsförderung wird groß geschrieben

Für Geschäftsführer Michael Reck bringt das neue Firmengebäude die besten Voraussetzungen dafür mit, "dass junge Ingenieure – auch aus der Stuttgarter und Böblinger Region – hierher kommen". In den großen Ballungszentren werde der Wohnraum immer teurer. Junge Menschen könnten es sich kaum noch leisten, dort dauerhaft zu wohnen. "Das wiederum ist für uns hier in Horb eine Chance, zumal das Durchschnittsalter unserer Mitarbeiter in den letzten Jahren stark gestiegen ist", sagt Reck. Jetzt gehe es darum, "von unten was nachzukriegen. Das wird eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Jahre sein."

Mit dem Umzug von Bildechingen nach Horb habe Reck+Gass "ein klares Bekenntnis zum Standort Horb" abgeben wollen, betont Michael Reck, der die Ingenieurgesellschaft Reck+Gass mit Joachim Gass im Jahr 2000 gründete. Damals begann alles noch mit drei Angestellten in einem kleinen Büro auf dem Horber Hohenberg. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 60 Mitarbeiter.