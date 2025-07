Sechs Architekten reichten Vorschläge für ein neues Feuerwehrgebäude in Egenhausen ein. Ein eigens geschaffenes Gremium traf nun eine Vorauswahl.

Das Auswahlgremium für ein neues Egenhauser Feuerwehrgebäude traf sich zu seiner ersten Sitzung in der Silberdistelhalle.

Nachdem der Gemeinderat im März 2025 den Startschuss für die europaweite Ausschreibung der Architektenleistungen gegeben hat, wartete man auf die Einreichung kreativer und pfiffiger Vorschläge für das neue Gebäude. Der Wunsch besteht, das neue Feuerwehrgebäude in der Ortsmitte aus Kostengründen zwar einfach und funktional, jedoch gleichzeitig als neuen gestalterischen Ortsmittelpunkt zu planen, in dem auch ein Dorfgemeinschaftsraum und eine Arztpraxis untergebracht wird.

Umso gespannter war das Gremium, wie die Architekten diesen Spagat gelöst haben. Die sechs eingereichten Vorschläge verschiedener Architekten überraschten mit ganz unterschiedlichen Lösungsansätzen.

Architekten erläutern Pläne

Unter der Moderation von Architekt Frieder Großmann, Daniela Hesslinger vom Büro Klotz sowie Andreas Bayer von der Stadt Altensteig beriet das Auswahlgremium einen ganzen Tag intensiv und ließ sich die Pläne von den einzelnen Architekten persönlich vorstellen. Dem Auswahlgremium gehörten neben den drei Gemeinderäten Sebastian Bühler, Florian David und Eberhard Hammer auch Feuerwehrkommandant Ingo Waßilowski und dessen Stellvertreter Steffen Steinl an, die auf zahlreiche wichtige Belange der Feuerwehr achteten – wie zum Beispiel die Ausfahrt aus dem Gebäude. Von der Verwaltung nahmen Bürgermeister Sven Holder und Kämmerer Daniel Merkle teil.

Letztendlich wurden durch Punktewertung drei Entwürfe ausgewählt, welche es in die nächste Runde schafften. Daraus wird im September der Architekt ausgewählt, der dann das neue Gebäude in der Ortsmitte planen und bauen soll. Bürgermeister Sven Holder fasste zusammen: „Auch wenn der heutige Tag für uns alle herausfordernd war, eröffnet sich nun die große Chance, in unserer Ortsmitte einen neuen Treffpunkt für die Gemeinschaft zu schaffen.“