Neues Feuerwehrauto für Tieringen: Gravierendes Manko ist bald Geschichte

1 Wasser marsch! Mit dem neuen Gerätewagen Logistik 2 ist die Feuerwehr Tieringen auch für Löscharbeiten in den Außenlagen wie hier am Berghof gut aufgestellt. Foto: Karina Eyrich

Das zweitteuerste Feuerwehrfahrzeug der Stadtgeschichte hat der Gemeinderat Meßstetten in seiner jüngsten Sitzung bestellt. Dafür wird es aber auch das am schnellsten gelieferte in der Stadtgeschichte sein – und voll gepackt mit Nützlichem.









Ernüchternd war die Bilanz der Feuerwehrübung am 22. Juni am Berghof in Tieringen ausgefallen: Die Meßstetter Feuerwehr hatte feststellen müssen, dass sie im Ernstfall nicht schnell genug genügend Wasser bekäme. An anderen Stellen in der Gesamtstadt sei die Lage ähnlich, hatte Gesamtkommandant Ralf Smolle danach gemahnt.