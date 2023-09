Ob mit feinen Tropfen im Glas oder mit der ganzen Flasche in der Hand – die Hechinger waren begeistert vom Wein. Abgerundet wurde das ganze durch feine Spezialitäten von regionalen Foodtruckern. Von Frankreich über Italien, von Franken bis Baden und zurück nach Württemberg konnten die Gäste ihre Geschmacksknospen verwöhnen.

Das Weinfest sorgte für einen belebten Hechinger Staig. Von Beginn an war das Weinfest gut besucht und gegen Abend war die Straße voll. Die Band „3 Pounds“ aus Engstingen sorgte mit ihren Rock-Klassikern für gute Stimmung und tanzende Besucher vor der Bühne.

Viele Besucher strömen zum ersten Weinfest

Der Vereinsvorsitzende vom Stadtmarketing, Rainer Weith, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besucherandrang und ist seinem Team vom Stadtmarketing sehr dankbar. Auch die Vorbereitung und die Genehmigung der Stadt seien sehr unkompliziert gewesen. „Das Hechinger Feiervolk hält zusammen“. So war das erste Weinfest gleich ein Erfolg, denn der tatsächliche Besucherandrang war sogar höher als erwartet.

Obwohl die Zollernstadt nicht mit Weinhängen gesegnet ist, zeigte sich die Hechinger Liebe zum Wein deutlich und manch ein Besucher schwärmte: „Ich habe hier viele tolle Weine kennengelernt, die ich sonst nicht probiert hätte“ und Aussagen wie „das war ein gelungenes Weinfest“ zogen sich durch das Festvolk.

Ehemalige Weinprinzessin kommt aus Hechingen-Stetten

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass in Hechingen ein Weinfest stattfindet? „Durch die heterogene Zusammensetzung der Mitglieder vom Stadtmarketing Hechingen e.V. versuchen wir allen Mitgliedern etwas zu bieten und so entstand die Idee des Weinfests in Verbindung mit den Foodtrucks“, erklärte Weith. Zudem sei auch ausreichend Weinexpertise in der Stadt vorhanden, wie etwa die ehemalige Weinprinzessin aus Stetten, Jutta Haid, die mit einem Stand vertreten war.

Für Speisen sorgten die regionalen Foodtrucker. Käsespätzle, Dinnete, Holzofenspezialitäten, italienische Antipasti oder Spezialitäten vom Wild - für jeden Geschmack und für jede Art von Wein gab es das passende Essen. So wurde aus dem Weinfest ein kulinarisches Erlebnis und die Johannesbrücke zum Zentrum des Geschmacks.