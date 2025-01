Sowohl Bürger als auch für die zahlreichen Feriengäste ist es ab sofort möglich, zentrale Orte, touristische Einrichtungen und angebotene Ferienunterkünfte der Gemeinde Seelbach digital als 360-Grad-Rundgang zu besichtigen. Das teilt die Gemeinde mit.

Hierzu wurde auf der Homepage unter der Rubrik „Für Gäste – Top-Links“ ein direkter Zugriff eingerichtet. Die Nutzer kommen so direkt auf die Bildübersichten und können ihre individuelle Erkundungstour starten, informiert die Gemeinde.

Lesen Sie auch

Projekt soll stetig weiterentwickelt werden

In Zusammenarbeit mit der Firma „Erny-Videoproduktion“ und unter Beteiligung zahlreicher Seelbacher Gastgeber seien die Aufnahmen in den vergangenen Monaten erstellt und zu einem 360-Grad-Rundgang zusammengeführt worden. Es handele sich um ein dynamisches Projekt, das stetig weiterentwickelt werden soll. Wichtige Wünsche aller Beteiligten können aktuell berücksichtigt und angepasst werden, so die Gemeinde. Allen Interessierten sei es so möglich, einen umfassenden, realitätsnahen und schnellen Überblick über die Gemeinde zu erhalten. Das soll unter anderem bei Touristen die Vorfreude auf die bevorstehenden Urlaubstage steigern.

Die Verwaltung zeigt sich in der Mitteilung erfreut über die gelungene Projektumsetzung. „Allen Nutzern wünschen wir viel Freude mit der digitalen Erkundung unserer Gemeinde“, erklärt die stellvertretende Hauptamtsleiterin Jutta Fischer.

Das Feature im Check

Unsere Redaktion hat das neue Feature der Gemeinde gleich einmal ausprobiert. Begrüßt wird man mit einem idyllischen Luftbild von Seelbach aus Richtung Süden. Schnell wird klar, wie der Rundgang gedacht ist. Die schwarzen Kreise mit dem Bildsymbol sind anklickbar. Über diese gelangt man an andere Orte der Gemeinde. So gibt es Luftbilder von Seelbach aus anderen Perspektiven, auch die Ortsteile Wittelbach und Schönberg sind abgebildet. Durch einen Klick auf das entsprechende Icon kann man die Kamera automatisch drehen lassen, ansonsten erhält man die Rundumansicht, in dem man mit der Maus zieht, beziehungsweise auf dem Handy wischt. Die Handhabe ist sowohl im Desktop-Modus als auch im mobilen Modus sehr intuitiv.

Besonders beeindruckend ist, wie viele Orte im virtuellen Rundgang bereits zugänglichen sind. Nicht nur kann man den Entenweg etwa virtuell „ablaufen“, die Burgruine Hohengeroldseck besichtigen oder das Familienbad betrachten, man kann sich sogar das Innere einzelner Gebäude ansehen – seien es öffentliche Einrichtungen oder Ferienwohnungen. Um die Gemeinde weiter zu erkunden gibt es stets mehrere Optionen. Sollte man sich einmal „verirren“, kommt man mit einem Klick auf das kleine Haus links oben zurück in die Luftansicht.

Einziges Manko auf dem ersten Blick: Der Schriftzug „Herzlich willkommen in Seelbach“ ist weder auf dem Handy noch auf dem Desktop komplett zu lesen.