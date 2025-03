„Ausbildung ist uns wichtig und Kameradschaft macht uns stark“, unterstrich Timo Müssigmann, Abteilungskommandant der Feuerwehr Vollmaringen bei der diesjährigen Abteilungsversammlung.

Müssigmann gab in seinem Bericht einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der Abteilung, die mit derzeit 38 Aktiven, sieben Mitgliedern in der Altersabteilung sowie acht Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr sehr gut aufgestellt sei.

Die gute Jugendarbeit sei sehr erfreulich ebenso wie die Anzahl an Übungen: Bei insgesamt 41 Übungen sowie einer Alarmübung mit der Abteilung Hochdorf trainierten die Feuerwehrmänner und –frauen ihre Fertigkeiten, denn im Einsatzfall muss jeder Handgriff sitzen – zum eigenen Schutz ebenso wie zum Schutz der Kameradinnen und Kameraden. Diese Fähigkeiten waren dann auch in 23 Einsätzen wie beispielsweise bei Brandeinsätzen aber auch bei technischen Hilfeleistungen gefordert.

Eine engagierte Wehr

Doch auch bei zahlreichen anderen Aktivitäten engagierte sich die Vollmaringer Feuerwehr: Brandschutzerziehung im Kindergarten und in der Grundschule stehen dabei ebenso auf dem Jahresprogramm wie das Sommerferienprogramm oder die stete Fort- und Ausbildung wie etwa im Bereich Gefahrenstoffe.

Kassier Tobias Teufel stellte die Zahlen vor und Schriftführer Alexander Hammer berichtete detailliert über die vielen Aktivitäten der Feuerwehrabteilung im Jahresverlauf.

Beförderungen und Ehrungen

Timo Müssigmann konnte bei der Versammlung auch Beförderungen vornehmen: Barbara Mast wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert, Sophie Weiss zur Hauptfeuerwehrfrau und Thomas Raible zum Hauptlöschmeister. Marco Müssigmann, Benjamin Knapp und Thomas Seeger wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Michael Raible für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Für die vielen Einsätze im und für den Ort bedankte sich Ortsvorsteher Daniel Steinrode: „Dieser Einsatz ist nicht nur Hobby sondern Leidenschaft und großes ehrenamtliches Engagement für die Vollmaringer Bürgerschaft und für die umliegenden Gemeinden.“ Deshalb sei es auch wichtig, dass die Feuerwehr mit dem geplanten Feuerwehrgerätehaus für die Zukunft gut aufgestellt sei. „Das neue Feuerwehrauto ist bestellt“, berichtete Daniel Steinrode und dankte der Stadt Nagold für die Unterstützung in den Belangen der Abteilung Vollmaringen.

„Der Neubau wird der modernsten Technik entsprechen“

Bürgermeister Hagen Breitling lobte die konsequente Ausbildung der Feuerwehr Vollmaringen. „Der neue Stützpunkt mit dem Feuerwehrgerätehaus in Vollmaringen wird wichtig für die Zukunft“, erklärte Breitling in seiner Ansprache, und der Neubau werde der modernsten Technik entsprechen.

Der neue Kommandant der Gesamtwehr Nagold, Jörg Burghard, betonte, dass häufiger auftretende Unwetterlagen und Einsätze im Bereich Katastrophenschutz immer mehr Kompetenzen in diesem Bereich erforderten, weshalb die Ausbildung immens wichtig sei, die ihm ohnehin sehr am Herzen liege. Zukünftig werde es bei den Einsätzen einen Einsatzleiter vom Dienst geben – erkennbar an der weißen Weste. „Dies verteilt die Last auf mehrere Schultern“, erläuterte Burghard.

Virtueller Rundgang durchs neue Feuerwehrhaus

Zum Abschluss der Versammlung stellte Abteilungskommandant Timo Müssigmann Bilder vom neuen Feuerwehrauto vor und nahm die Anwesenden mit auf einen virtuellen Rundgang durch das geplante Feuerwehrgerätehaus. Er gab einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten 2025 und appellierte an seine Mannschaft auch weiterhin die Ausbildungsangebote wahrzunehmen.