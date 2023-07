Wenn sie endgültig in Dienst gestellt ist, wird sie auch bei Einsätzen in den Nachbargemeinden zum Einsatz kommen: Die Drehleiter der Haslacher Feuerwehr. Die beiden stellvertretenden Kommandanten Tim Messner und Boris Schmid sowie Markus Knupfer, bei der Feuerwehr zuständig für die Pressearbeit, nehmen sich ausgiebig Zeit, um das Fahrzeug vorzustellen.

Die Drehleiter ist ein sogenanntes Hubrettungsfahrzeug. „Die Ausrüstung beinhaltet im Grunde alles, was Höhenrettung betrifft“, erklärt Knupfer. Dazu gehören auch zwei Körbe, mit denen Menschen aus luftiger Höhe gerettet werden können – ein Standardkorb und einer für schwerere Personen, führt Knupfer aus.

Um die Ausrüstung – und das Fahrzeug – bedienen zu können, werden die Feuwerwehrleute in speziellen Lehrgängen ausgebildet. Damit die Drehleiter in Dienst gestellt werden kann, müssen 20 Maschinisten, 16 Führungskräfte und die Atemschutzträger diese Lehrgänge absolviert haben, erklärt Messner. Von den 70 Aktiven hätten erfreulich viele Kameraden Interesse, ein erster Lehrgang hat bereits stattgefunden. In diesem, der in Kooperation mit dem Unternehmen „drehleiterausbildung.de“ aus Soltau angeboten wurde, wurden die Feuerwehrleute intensiv eingewiesen: Vier Tage dauerte die Schulung, an deren Ende eine praktische Prüfung und ein Theorieteil standen. „Wir haben viele taktische Tipps erhalten“, fasst Messner, federführend für die Ausbildung zuständig, zusammen. Und da die Haslacher Feuerwehr bisher keine Drehleiter im Fuhrpark hatte, ging es auch um einfache Dinge – etwa, wie man sie aufstellen kann. Die höchste Höhe, die sie erreicht, beträgt übrigens 32 Meter.

Jetzt heißt es für die Feuerwehrleute: Üben, üben, üben. „Die Drehleiter ist jeden Tag unterwegs“, sagt Messner. Das sorgt auch mal für neugierige Blicke: Als im Rahmen des Lehrgangs verschiedene städtische Gebäude, etwa die Kirche oder das Rathaus angefahren wurden, seien viele Neugierige dazu gekommen. Die Resonanz bei den Bürgern sei grundsätzlich sehr positiv, freuen sich die Feuerwehrleute. Auch, dass die Stadt das Projekt so positiv begleite, sei sehr gut.

Fahrzeug ist momentan täglich unterwegs

Am besten müssen sich die Maschinisten der Feuerwehr mit der Drehleiter auskennen. „Es gehört schon ein gewisses Gefühl für große Fahrzeuge dazu“, befindet Schmid. Die Führungskräfte seien besonders taktisch involviert, Atemschutzträger fahren mit dem Korb und arbeiten mit den Anbauteilen.

Wenn das Fahrzeug in Dienst gestellt wird, rückt es bei Einsätzen in Haslach mit als eines der ersten aus. Ob es ins Umland ausrückt, hängt vom Einsatz ab – und von der Distanz: Auch die Feuerwehren Zell und Hausach verfügen über eine Drehleiter. Mit den Kollegen in Hausach sei mein ohnehin in engem Kontakt, loben die Haslacher den guten Austausch zwischen den Feuerwehren.

Anleitern üben

Im Bürgerblatt hatte die Haslacher Wehr einen Aufruf gestartet: Um das Anleitern an möglichst vielen verschiedenen Gebäudetypen üben zu können, sollten sich Bürger melden, die ihr Haus für eine solche Übung zur Verfügung stellen möchten. Zwischen zehn und 15 Angebote seien eingegangen, erklärt Tim Messner auf Nachfrage. Bei den Lehrgängen würde aber zunächst auf städtische Gebäude zurückgegriffen. Wie wichtig das Fahrzeug für das Sicherheitsgefühl im Tal ist, zeigen Anfragen, die weit über Haslach hinausgingen: „Eine Anfrage kam aus Fischerbach, das hat uns etwas überrascht“, so Messner.