"Markt in der Halle" startet am Donnerstagabend

2 Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg, stellt die neue Website vor. Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaft: Neues Format startet am Donnerstagabend / Marktstände locken in Schwenningen

Der "Markt in der Halle" ist am Donnerstagabend erstmals an den Start gegangen. Das neue Format in einer Schwenninger Industriehalle soll Direktvermarktern eine Plattform bieten und zum Austausch einladen.

Villingen-Schwenningen. Nach etlichen Monaten Verzögerung durften Initiator Dirk Werner und Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Regionalen Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg, am Donnerstagnachmittag voller Vorfreude verkünden: "Heute geht es endlich los!"

In der ehemaligen Werkshalle von Haller Industriebau an der Lichtensteinstraße entsteht bekanntlich ein Innovationsquartier. Teil dieser Umnutzung ist der "Markt in der Halle", der regionalen Direktvermarktern jeden letzten Donnerstag im Monat eine Plattform zum Verkauf, aber auch zum Austausch mit Kunden bieten soll. "Es ist keinesfalls als Konkurrenz zu den Wochenmärkten gedacht – das wollen und können wir gar nicht sein", macht Dirk Werner klar. Vielmehr sei es ein Angebot nach Feierabend, wo Besucher hinkommen können, kulinarische Leckereien genießen oder ihr Abendessen mitnehmen können. "Ich glaube jetzt nicht, dass hier einer seinen Wocheneinkauf macht – ginge aber auch", scherzt Werner.

Entwickelt hat sich das Konzept aus der Direktvermarkter-Broschüre, die die Regionale Wirtschaftsförderung vor wenigen Monaten in der zweiten Auflage herausgebracht hat, wie Henriette Stanley erklärt. Hier hätten Hofläden und andere Anbieter eine Plattform, sich und ihre Produkte zu präsentieren.

Neu ist ebenfalls, dass es nun auch eine Website gibt, auf der mittlerweile knapp 100 Direktvermarkter aus der Region hinterlegt sind. Interessierte und Kunden könnten sich darüber informieren, wo es Hofläden gibt, wann diese geöffnet haben oder welche Produkte sie anbieten. "Gesucht werden kann beispielsweise nach Produkten, nach Landkreisen oder auch nach Vertretungen auf den Wochenmärkten", erläutert Stanley einige wenige Features des neuen Internetauftritts.

Beim Markt in der Halle waren an diesem Donnerstag rund 20 Anbieter vertreten, darunter nicht nur Marktbeschicker, sondern auch Food-Trucks, um den Besuchern leckere Köstlichkeiten zu servieren. Laut Dirk Werner sei das der Auftakt. Wie sich das Angebot dieses Marktes in den kommenden Monaten entwickeln wird, sei offen. "Natürlich rechnen wir mit einer gewissen Fluktuation der Standbetreiber." Eine Zielgröße des Marktes lasse sich aber gar nicht definieren. "Wir wollen ja keine zehn Kartoffel-Anbieter, nur damit die Halle voll ist. Es geht hier vor allem um Vielfalt an Produkten", so Werner.

Mit dabei im Veranstaltungsteam ist auch Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Marketingleiter Michael Neuenhagen erklärte, dass sich die Zusammenarbeit aus einer Sponsoring-Anfrage ergeben hat. "Wir wollten aber kein Sponsoring, sondern – wie wir es schon in vielen Bereichen tun – mitarbeiten." Auch ­Matthias Jendyschik, Geschäftsführer der Wirtschaft- und Tourismus GmbH VS, freut sich über das neue Format in der Stadt: "Wir freuen uns natürlich, dass diese Veranstaltung hier stattfindet" – insbesondere unter dem Aspekt, dass auch andere Landkreise durch die Wirtschaftsförderung vertreten werden.

Der "Markt in der Halle" findet jeden letzten Donnerstag eines Monats zwischen 17 und 22 Uhr in der ehemaligen Stahlbau-Halle, Lichtensteinstraße 6, in Schwenningen statt.

Die neue Internetseite "Direkt vom Bauernhof", initiiert von der Regionalen Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg ist zu finden unter der Adresse: www.vom-bauern-sbh.de

Eine App ist derzeit in Planung, die Seite ist aber jetzt schon für alle Endgeräte kompatibel.