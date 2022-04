Unglück in Mönchengladbach Geländer bricht ab - Mann stirbt bei Sturz aus drittem Stock

Albtraum in Mönchengladbach: Das Geländer eines Laubengangs, über den Mieter eines Hauses in ihre Wohnungen gelangen, bricht ab. Vier Personen stürzen in die Tiefe - ein 31-Jähriger überlebt nicht.