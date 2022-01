2 Mit einheitlicher Einsatzuniform ist jetzt auch der Vollzugs- und kommunale Ordnungsdienst der Stadt Schramberg ausgestattet. Ein besonderer Hingucker ist das neue Fahrzeug der Polizeibehörde mit entsprechender Folierung und reflektierenden Streifen. Foto: Wegner

Im benachbarten Frankreich sind sie nichts Besonderes und auch in anderen Bundesländern gibt es sie schon deutlich länger, die Fahrzeuge der kommunalen Polizeibehörden. Doch mit dem neuen Einsatzfahrzeug der Stadt Schramberg im schicken blau-weißen Design schlagen die Emotionen in den sozialen Netzwerken hoch.















Schramberg - "Police Municipale" steht in Frankreich auf den meist mit Trikolore-Streifen versehenen kommunalen Polizeifahrzeugen – und die sind sogar mit Blaulicht und Sirene ausgestattet. Oder wer kennt nicht aus den amerikanischen Filmen die Einsatzfahrzeuge mit "NYPD" oder "LAPD" – New York oder Los Angeles Police Departement. Allerdings: In Frankreich und den USA gelten für die Polizeiorganisation teilweise ganz andere Gesetze als in Deutschland. So schlagen nach den ersten Einsätzen des neuen städtischen Fahrzeugs der Abteilung Recht und Sicherheit der Stadt Schramberg die Wellen hoch – so kommt beispielsweise die Frage auf, ob die Stadt denn jetzt schon die Polizei sei.