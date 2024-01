Wann tritt das neue Einbürgerungsgesetz in Kraft?

1 In Deutschland gelten bald neue Regeln für die Einbürgerung. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Der Bundestag hat eine Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts auf den Weg gebracht. Was ändert sich? Und wann tritt das neue Gesetz in Kraft? Ein Überblick.









Link kopiert



Die Bundesregierung hat das Einbürgerungsgesetz reformiert. Der Weg zum deutschen Pass wird kürzer, auch Doppel-Staatsbürgerschaften dürften künftig deutlich häufiger vorkommen. Das entsprechende Gesetz beschloss der Bundestag am Freitag in Berlin. Unter den 639 abgegebenen Stimmen waren 382 Ja-Stimmen und 234 Nein-Stimmen, bei 23 Enthaltungen. Die Ampel-Fraktionen SPD, Grüne und FDP stimmten in der finalen Abstimmung weitgehend dafür, CDU/CSU und AfD dagegen. Bei den fraktionslosen Abgeordneten, von denen die meisten der Linken oder dem Bündnis Sahra Wagenknecht angehören, war das Bild gemischt.