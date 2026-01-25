Neues Dorfcafé in Ostelsheim: Ein großes Geschenk für den ganzen Ort

Das Dorfcafé hat seine Feuertaufe bestanden. Zur Eröffnung war der Besucherandrang groß.
Am Samstag hat zum ersten Mal das neue Dorfgemeinschaftshaus in Ostelsheim, das ehemalige katholische Gemeindehaus in der Bergstraße, die Türen für den Café-Betrieb geöffnet. Damit hat das vielbeachtete Ostelsheimer Gemeinschaftsprojekt, das im November 2024 mit Ideen sammeln in der Festhalle begonnen hat und zwischenzeitlich mit der Gründung des Vereins „Wir für Ostelsheim“ ein rechtliches Dach für alle künftigen Aktivitäten hat, quasi den Schritt ins wirkliche Leben gemacht. Die Pinnwand am Eingang beweist mit zahlreichen Ankündigungen, was im Dorfgemeinschaftshaus ab sofort alles stattfinden wird.