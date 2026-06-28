Neues Büro im Pflege-Centrum Kenk: Nachbarschaftshilfe Seelbach feiert den Einzug

Die Nachbarschaftshilfe Seelbach hat ihr neues Büro im Pflege-Centrum Kenk bezogen. Am Donnerstagnachmittag wurde es im Rahmen einer kleinen Feier offiziell eröffnet.
Hell, modern und einladend präsentiert sich das neue Büro der Nachbarschaftshilfe Seelbach im Untergeschoss des Pflege-Centrums Kenk. Bereits Mitte Mai zog die Einrichtung von ihren bisherigen Räumen in der Marktstraße in das jungfräuliche Domizil um. Am Donnerstag wurde die neue Anlaufstelle gemeinsam mit Gästen, Ehrenamtlichen und Unterstützern feierlich eröffnet.