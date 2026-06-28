Neues Büro im Pflege-Centrum Kenk: Nachbarschaftshilfe Seelbach feiert den Einzug

Die Nachbarschaftshilfe Seelbach hat ihr neues Büro im Pflege-Centrum Kenk bezogen. Am Donnerstagnachmittag wurde es im Rahmen einer kleinen Feier offiziell eröffnet.

Hell, modern und einladend präsentiert sich das neue Büro der Nachbarschaftshilfe Seelbach im Untergeschoss des Pflege-Centrums Kenk. Bereits Mitte Mai zog die Einrichtung von ihren bisherigen Räumen in der Marktstraße in das jungfräuliche Domizil um. Am Donnerstag wurde die neue Anlaufstelle gemeinsam mit Gästen, Ehrenamtlichen und Unterstützern feierlich eröffnet.

Einsatzleiterin Sarah Hafenstein hat sich schnell eingelebt. „Man fühlt sich hier sofort besser“, sagt sie. Mit viel Liebe hat sie das Büro eingerichtet. Frische Blumen stehen auf dem Schreibtisch, an den Wänden hängen Fotos der ehrenamtlichen Helfer, ein Kreuz sowie der Schriftzug: „Ein Lächeln ist hier herzlich willkommen.“

Das Pflege-Centrum Kenk hat der Nachbarschaftshilfe den Raum kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf die Idee war die Vorsitzende Sarah Moser bei einer Besichtigung des Hauses gekommen. Der bisher ungenutzte Raum schien ihr ideal geeignet. Geschäftsführer Jonas Kenk sagte sofort seine Unterstützung zu.

Auch Sascha Schmieder, Leiter des Pflege-Centrums in Seelbach, freut sich über die neue Nachbarschaft. „Ich sehe viele Gemeinsamkeiten. Genau wie wir leistet die Nachbarschaftshilfe wertvolle Arbeit. Auch die Herausforderungen sind ähnlich“, betonte er. Wo die ehrenamtlichen Helfer an ihre Grenzen kämen, könnten die Pflegekräfte unterstützen – und umgekehrt.

Beide Einrichtungen ergänzten sich hervorragend. Für die Zukunft könne er sich gemeinsame Projekte oder Fortbildungen gut vorstellen. Gleichzeitig hofft Schmieder, dass sich künftig noch mehr junge Menschen sowohl für den Pflegeberuf als auch für ein ehrenamtliches Engagement begeistern lassen.

Große Unterstützung erfährt die Nachbarschaftshilfe auch von örtlichen Unternehmen sowie der Gemeinde. Bürgermeister Michael Moser würdigte das Engagement aller Beteiligten. „Vielleicht haben wir jetzt die Möglichkeit, vieles noch besser zu machen“, sagte er. Jonas Kenk brachte die neue Partnerschaft mit den Worten auf den Punkt: „Es ist zusammengekommen, was zusammengehört.“

Bereichernde Aufgabe

Unter den Gästen der Einweihungsfeier waren auch zahlreiche ehrenamtliche Helfer. Einer von ihnen ist Helmut Hartmann, der sich erst seit Januar bei der Nachbarschaftshilfe engagiert und zwei ältere Herren betreut. Er berichtete eindrucksvoll, wie bereichernd diese Aufgabe für ihn ist. „Am Ende des Tages habe ich ein richtig gutes Gefühl, weil ich etwas Sinnvolles getan habe. Das einfache Danke der beiden Herren erfüllt mich mit großer Freude und Zufriedenheit. Mehr brauche ich nicht.“