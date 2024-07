„Nie wieder ist jetzt“ strebt Zusammenarbeit im Landkreis an

Neues Bündnis in Freudenstadt

1 Nachgedacht wurde im kleinen Kreis über weitere Aktionen, mit denen vor allem die Jugend angesprochen werden soll. Foto: Hannes Kuhnert

Das neue Bündnis „Nie wieder ist jetzt – für Demokratie und Menschenrechte“ in Freudenstadt, dem 62 Vereine und Organisationen angehören, will sich stärker an junge Leute wenden.









Bei seinem zweiten Treffen im Ringhof in Freudenstadt machte das Bündnis „Nie wieder ist jetzt – für Demokratie und Menschenrechte“ sowohl in der Programmatik als auch in der Organisation der losen Vereinigung Fortschritte.