Neues Buch zur Ausstellung in Glatt: Wie der Bauernkrieg in der Region um Freudenstadt wütete

Nach der Ausstellung im Schloss Glatt bietet ein neues Buch interessante Details zum Bauernkrieg in den heutigen Landkreisen Freudenstadt und Rottweil.
Im Nachgang zur sehenswerten Ausstellung „Der Bauernkrieg zwischen Schwarzwald und Neckar“ im Schloss Glatt ist nun auch ein interessantes Begleitbuch erschienen. Wie an der Ausstellung waren daran zahlreiche Fachleute aus dem Kreis Freudenstadt und der Landkreis beteiligt. Louis-David Finkeldei, Leiter des Kreisarchivs Freudenstadt und im Beirat vom Heimat- und Museumsverein Freudenstadt, der auch maßgeblich am Konzept der Ausstellung mitgeschrieben hatte, ist Herausgeber mit Johann Waldschütz, Rainer Pohler und Cajetan Schaub.