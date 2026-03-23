Neues Buch zur Ausstellung in Glatt: Wie der Bauernkrieg in der Region um Freudenstadt wütete

Nach der Ausstellung im Schloss Glatt bietet ein neues Buch interessante Details zum Bauernkrieg in den heutigen Landkreisen Freudenstadt und Rottweil.

Im Nachgang zur sehenswerten Ausstellung „Der Bauernkrieg zwischen Schwarzwald und Neckar“ im Schloss Glatt ist nun auch ein interessantes Begleitbuch erschienen. Wie an der Ausstellung waren daran zahlreiche Fachleute aus dem Kreis Freudenstadt und der Landkreis beteiligt. Louis-David Finkeldei, Leiter des Kreisarchivs Freudenstadt und im Beirat vom Heimat- und Museumsverein Freudenstadt, der auch maßgeblich am Konzept der Ausstellung mitgeschrieben hatte, ist Herausgeber mit Johann Waldschütz, Rainer Pohler und Cajetan Schaub.

Auf knapp 200 Seiten zeichnet das Buch in Text und Abbildung zahlreicher Artefakte und Dokumente die Ausstellung in mittelalterlichen Gemäuern nach und erweitert sie um viele historische Details. Im Anhang sind Personen, Daten, Fakten, Jahreszahlen und anderes mehr übersichtlich nachzuschlagen.

Der Bauernkrieg zwischen Neckar und dem Nordschwarzwald war 1525/26 ein tiefgreifendes Ereignis. Er berührte zahlreiche Städte und Gemeinden in den heutigen Landkreisen Freudenstadt und Rottweil, wurde ausgelöst im Kloster Alpirsbach und Loßburg. Baiersbronn mit dem Kloster Reichenbach und dem „Schwarzwälder Haufen im Baiersbronner Tal“, Dornstetten mit dem Waldgeding, die Burgen Hohendießen bei Dießen, Mandelberg bei Bösingen (heute Gemeinde Pfalzgrafenweiler), Dornhan und das Schloss Glatt oder die Stadt Sulz waren unter anderem Ziele der rebellierenden „Aufständischen“. Der einjährige Feldzug gegen das Diktat aus Klöster und Herrschaften wurde schließlich bei Böblingen blutig niedergeschlagen.

Menschen, Geschehnisse, Schauplätze

Das Buch bringt Menschen, Geschehnisse, Hintergründe, Schauplätze und soziale Konflikte einer wilden, gewaltvollen Zeit des Aufstands und der Rebellion Anfang des 16. Jahrhunderts anschaulich und in vielen Facetten in Erinnerung. Es blickt auch, wissenschaftlich unterlegt und trotzdem einfühlend, auf die unterschiedlichen menschlichen Situationen und Verwicklungen dieser Zeit.

In vertrauensvoller Zusammenarbeit haben die Landkreise Rottweil und Freudenstadt gemeinsam mit der Stadt Sulz zum Gelingen der bemerkenswerten Ausstellung und des handlichen Buchs beigetragen.

Aus dem Landkreis Freudenstadt waren dies unter anderen Ruth Dörschel und Ute Ströbele aus dem Kreisarchiv Freudenstadt und Stefan Zizelmann aus dem Stadtarchiv Alpirsbach.

Hier ist das Buch erhältlich

Das Buch

„Der Bauernkrieg zwischen Schwarzwald und Neckar“, Gmeiner Studio-Verlag, gebunden, nahezu 200 Seiten und zahlreiche Abbildungen, ISBN 978 -3-7801-1031-2, 24 Euro.

Die Verkaufsstellen

Das Buch ist zu erhalten im Stadtmuseum Freudenstadt, bei der Bürgerinfo des Landratsamts in Freudenstadt, im Kreisarchiv und im örtlichen Buchhandel.