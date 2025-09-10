Neues Buch: Häftling A2923EV: Boris Becker schreibt übers Gefängnis

Früher war Boris Becker das Tenniswunderkind. Dann saß er 231 Tage in Großbritannien im Gefängnis. In seinem neuen Buch schildert er, wie es ihm ergangen ist - und wer ihn gerettet hat.
Berlin - Die Schreie lassen Boris Becker nicht los. In der ersten Nacht im Gefängnis hätten sie ihm am meisten zugesetzt. "Schreie, die klingen, als ob jemand Schmerzen hätte", schreibt der 57-Jährige. "Als ob jemand Hilfe bräuchte. Als ob jemand stirbt." In seinem neuen Buch "Inside" erzählt er, wie es ihm während seiner Haft in Großbritannien ergangen ist.