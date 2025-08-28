Neues Buch: Die Assistentin von Caroline Wahl - intensiv und packend

Zwei Bestseller hat sie schon geschrieben. Nun legt Ausnahmetalent Caroline Wahl den dritten Roman vor. Inspiriert vom eigenen Erleben? Mehr Emotionen passen jedenfalls kaum zwischen zwei Buchdeckel.
Hamburg - Kaum eine Emotion, die es nicht gibt im neuen Roman "Die Assistentin" von Caroline Wahl. Es geht um Enttäuschungen und Verletzungen, um Einsamkeit, innere Zerrissenheit und fehlende Stabilität, aber auch um wachsenden Widerstand, um Glück und Liebe. Es ist schon der dritte Titel, den die Bestsellerautorin innerhalb von nur drei Jahren vorlegt.