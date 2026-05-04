Neues Bistro in Ehner-Fahrnau: Hofgut lockt mit heimelig-historischem Charme

Unterm Namen „Hofgut“ hat zwischen Schopfheim und Hausen vor wenigen Tagen ein Café-Bistro eröffnet – direkt am Golfplatz Ehner-Fahrnau – und offen für alle Gäste.

Anfang des Jahres haben Julia Bürgin und Cheyenne Martinez die Räumlichkeiten zwischen Hausen und Fahrnau gepachtet, seither kräftig angepackt, gereinigt und renoviert – vor drei Wochen endlich konnten die beiden ihr auf den Namen „Hofgut“ getauftes Café-Bistro eröffnen. Seither erfreut sich das neue gastronomische Angebot wachsender Beliebtheit und hat sich in der kurzen Zeit schon zum festen Anlaufpunkt für einige Stammgäste gemausert.

Ein Platz im Grünen Das Zeug zum beliebten Anlaufpunkt hat der Ort auf jeden Fall. Zwischen Fluss Wiese und Entegast direkt am Spazier- und Radweg von Schopfheim nach Hausen gelegen, die Lage idyllisch inmitten von Wiesen und den historischen Hofgebäuden des Ehner Fahrnau Schlösschens und – spätestens wenn die Wiesenbrücke endlich wiedereröffnet ist – sowohl von Hausen als auch aus Schopfheim-Fahrnau aus gut zu erreichen.

Ehemalige Stallungen

Das Bistro selbst hat in den früheren Stallungen seinen Platz gefunden, und eben das trägt nun seinen Teil zum besonderen Ambiente bei: Durch den Sandstein-gemauerten Torbogen geht es hinein in einen klar geschnittenen Raum, dem das teils offene Mauerwerk, Dielenboden, die offene Dachkonstruktion mit ihren Holzbalken und ein Schwedenofen die heimelige Altbau-Atmosphäre geben, kombiniert mit einer modernen Theke und rustikalen Möbeln.

Julia Bürgin (links) und Cheyenne Martinez freuen sich auf ihre Gäste. Foto: Anja Bertsch

Ist der Innenraum mit etwa 30 Sitzplätzen eher überschaubar, lädt im Sommer zusätzlich der weitläufige Außenbereich mit seinen gut 80 Plätzen, teils überdacht, teils unter freiem Himmel, zum Verweilen ein.

Offen für alle

Auf dem Golfplatz-Areal gelegen, hat das Hofgut durchaus eine prominente Adresse – die die beiden Pächterinnen indes dazu veranlasst, Missverständnisse gleich zu Beginn auszuräumen: Das Bistro ist keineswegs exklusiv den Golfplatzgästen vorbehalten, sondern steht allen Besuchern offen.

„Das ist so ein schöner Ort hier. Uns ist es wichtig, dass die Leute herkommen und sich wohlfühlen. Nicht allein wegen unseres Gastro-Angebots, sondern auch wegen der Atmosphäre“, umreißt Julia Bürgin im Gespräch mit unserer Zeitung die Idee, die sie mit ihrem Unternehmen verbindet.

Gutbürgerlich, bodenständig – und mit gutem Kaffee

Dabei darf das gastronomische Angebot durchaus auch als Anziehungsfaktor wirken: Gutbürgerlich-bodenständig steht der Flammkuchen ebenso auf der Karte wie Salat oder Schnitzel. Großen Wert legen die beiden Gastronominnen zugleich auf die Süß- und Kaffee-Abteilung: Eis, frisch zubereitete Waffeln und selbstgebackene Kuchen, deren Rezepte teils aus einem Patisserie-Lehrgang in Frankreich stammen – „das ist unsere große Leidenschaft.“ Dazu ein qualitativ hochwertiger Kaffee aus der Siebträgermaschine, in der Kaffeebohnen aus einer Rösterei am Bodensee zubereitet werden. „Ein guter Kaffee ist das, was mir auch selbst immer sehr wichtig ist, wenn ich irgendwo bin“, erklärt Bürgin.

Berlin, München, Ehner-Fahrnau

Mit-Pächterin Cheyenne Martinez kommt aus den USA und ist bereits seit Jahren eng mit der Familie Bürgin verbunden. Julia Bürgin selbst stammt aus Grenzach und hat dort auch heute ihr Zuhause – wieder: In den vergangene Jahren hat sie praktische Erfahrungen in der Gastronomie in München und Berlin gesammelt, zuletzt war sie lange in der Schweiz tätig. „Mein Traum war aber immer, etwas eigenes zu haben“, erzählt Bürgin – und so hielt die 32-Jährige auf der Suche nach einer passenden Gelegenheit schon eine ganze Weile die Augen auf.

Längere Zeit ausgeschrieben

Das Bistro in Ehner-Fahrnau fiel ihr dabei über längere Zeit hinweg immer wieder ins Auge, waren die Besitzer doch längere Zeit auf der Suche nach einem Nachfolger für den letzten Pächter und führten das Lokal im vergangenen Jahr vorübergehend schließlich selbst. Als Bürgin sich schließlich entschloss, sich auf die Ausschreibung hin zu melden, waren Freude und Sympathie auf Anhieb beidseitig, schnell wurden sich die beiden Parteien über die Konditionen einig – „und dann sind Cheyenne und ich eben ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und haben beschlossen, dass wir es probieren“, erzählt Julia Bürgin lachend.

Rückhalt in Familie und Team

Dabei freilich wissen die beiden um den tatkräftigen Rückhalt aus der Familie und im Team aus Servicekräften und Koch, das sich bereits zusammengefunden hat. „Wir freuen uns auf die Saison. Bis jetzt lässt sich alles bestens an.“

Hofgut Café & Bistro

Adresse:

Ehner-Fahrnau 12 in Schopfheim

Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag 11 bis 19 Uhr; in den Sommermonaten bis 20/21 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Kontakt:

Tel. 0151/29762481