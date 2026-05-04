Neues Bistro in Ehner-Fahrnau: Hofgut lockt mit heimelig-historischem Charme

Unterm Namen „Hofgut“ hat zwischen Schopfheim und Hausen vor wenigen Tagen ein Café-Bistro eröffnet – direkt am Golfplatz Ehner-Fahrnau – und offen für alle Gäste.
Anfang des Jahres haben Julia Bürgin und Cheyenne Martinez die Räumlichkeiten zwischen Hausen und Fahrnau gepachtet, seither kräftig angepackt, gereinigt und renoviert – vor drei Wochen endlich konnten die beiden ihr auf den Namen „Hofgut“ getauftes Café-Bistro eröffnen. Seither erfreut sich das neue gastronomische Angebot wachsender Beliebtheit und hat sich in der kurzen Zeit schon zum festen Anlaufpunkt für einige Stammgäste gemausert.