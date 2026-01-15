Neues berufliches Glück: Wie aus einem Mercedes-ITler der Chef eines Designmöbel-Studios wird

In einer ehemaligen Kirche in Stuttgart-West findet Florian Vornberger sein neues berufliches Glück. Mit der Mercedes-Abfindung startet er ins Design- und Event-Geschäft.
Bei den vielen neuen Erfahrungen, die Florian Vornberger den vergangenen Tagen und Wochen gesammelt hat, beschäftigt ihn ein Gedanke ganz besonders. „Ich habe gerade das Gefühl, endlich im echten Berufsleben angekommen zu sein.“ Es ist der Kontakt mit ganz verschiedenen Menschen, was es für ihn gerade so spannend macht. Zunächst mit den Handwerkern, den Lieferanten und jetzt auch mit den Kunden.