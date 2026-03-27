Neues Baugebiet: Bisingen ruft einen Namenswettbewerb aus

Wie sollen die Plätze im neuen Bisinger Wohnquartier „Maute“-Areal heißen? Noch bis Ende März haben die Bürgerinnen und Bürger Zeit, ihr Votum abzugeben.
Hier entsteht Neues – und Sie entscheiden, wie es heißen wird.“ Mit dieser Aufforderung hat sich die Gemeinde Bisingen an die Bürgerschaft gewandt. Hintergrund: Dort, wo früher Maschinen ratterten, sind Orte voller Leben, Begegnung und neuen Geschichten in der Entstehung – ja, das „Maute“-Areal soll sich vom traditionsreichen Gewerbestandort hin zu einem lebendigen Wohnquartier entwickeln. Dafür, wirbt die Kommune, brauche es Namen, die zu den Orten im Quartier passen.