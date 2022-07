1 Krassimir Balakov jubelt 1997 – im gleichen Trikotdesign geht der VfB nun auswärts auf Torejagd. Foto: imago

25 Jahre ist es her, dass der VfB Stuttgart in Streifen auswärts auf Torejagd ging, jetzt gibt es eine Rückkehr zu alten Wurzeln. Das neue Auswärtstrikot für die neue Runde ist da – und ist an die alten Zeiten angelehnt. Genauer an die Spielzeiten 1997/98 und 1998/99, in denen einst Krassimir Balakov, Fredi Bobic, Frank Verlaat und Kollegen im rot-schwarzen Auswärtsdesign aufliefen.

Die horizontalen Streifen des damaligen Trikots sind nun wieder aufgegriffen. Die zugehörige Hose ist in Schwarz, die Stutzen sind in klassischem Rot-Weiß gehalten.

Das neue Auswärtstrikot 2022/23 ist ab sofort im VfB-Onlineshop erhältlich. Es kostet 84,99 Euro (Kindergrößen 64,99 Euro), für VfB-Mitglieder und Dauerkarteninhaber 80,75 (Kindergrößen 61,75 Euro).