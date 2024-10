1 Jasmin Nothacker ist der Neuzugang des SV Rötenbach. Foto: Kraushaar

Wenn nun der Ligabetrieb in der Winterrunde der Luftgewehrschützen beginnt, dann kann der Schützenkreis Böblingen/Calw/Leonberg ein neues Aushängeschild präsentieren: Der SV Rötenbach gibt am 13. Oktober sein Debüt in der 2. Bundesliga – obwohl die Mannschaft bei der Aufstiegsrunde in Pforzheim gescheitert war.