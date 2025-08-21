Neues Ausbildungsjahr startet bald: Rund 1100 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt

Das neue Ausbildungsjahr steht in den Startlöchern: Vielerorts sind Stellen unbesetzt, rund 700 junge Menschen sind auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle.
Das neue Ausbildungsjahr steht vor der Tür, derweil haben viele Betriebe im Landkreis Lörrach noch unbesetzte Ausbildungsstellen. Jenniefer Schmucker, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Lörrach, und Kreishandwerksmeister Martin Ranz machen im Gespräch mit unserer Redaktion darauf aufmerksam, dass ein Einstieg für Kurzentschlossene auch nach dem offiziellen Startschuss für das Ausbildungsjahr noch möglich ist.