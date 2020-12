Neues aus der Oberliga FC 08 Villingen skeptisch nach Modus-Vorschlag

Am Montagabend wollen die Oberligisten in einer Videokonferenz den nun konkreten Vorschlag erörtern. Die Verantwortlichen des FC 08 Villingen stehen mit ihrer Skepsis zu dem Vorschlag nicht alleine in der Liga da. "Wir wären dafür, dass ab März die Vorrunde zu Ende gespielt und die Saison danach gewertet wird", erklärt Sportvorstand Arasch Yahyaijan. "Alle andere Modelle wären terminlich in einem Frühjahr, in dem uns Corona weiter begleiten wird, viel zu eng gestrickt. Der Pokalwettbewerb kommt ja auch noch hinzu. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir dann ab dem Sommer wieder eine normale Saison 2021/22 erleben werden", so Arasch Yahyaijan. Er ist gespannt, wie die Videokonferenz der Oberligisten am Montag verläuft. Auf jeden Fall denken einige andere Klub-Verantwortliche ähnlich wie der FC 08.